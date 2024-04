O Exército Brasileiro abre um leque de oportunidades para profissionais de diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação neste mês de abril, marcando um período promissor para aqueles que almejam uma carreira militar.

Recentemente, foram divulgados dois importantes editais que representam a porta de entrada para este universo: EsFCEx, ESA, e EsPCEx. Cada um desses editais busca selecionar candidatos com perfis variados, ampliando o escopo de inclusão e diversidade dentro das forças armadas.

Quer ser militar 1.750 VAGAS estão abertas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx)

O concurso da EsFCEx é destinado a preencher vagas nos quadros médico, dentista, farmacêutico, capelães, e complementares, contabilizando ao todo 210 oportunidades para ambos os sexos. Com início das inscrições previsto para 01 de abril de 2024, e uma taxa de inscrição de R$ 150, o processo seletivo exige que os candidatos possuam nível superior completo na área de interesse.

A distribuição das vagas revela a ampla gama de especializações procuradas, desde Administração até Magistério em diversas disciplinas, passando por áreas específicas da saúde como Anestesiologia e Urologia, sem esquecer dos quadros de Oficiais Capelães, com vagas para Padre Católico Romano e Pastor Evangélico.

A conclusão do curso na EsFCEx pode resultar em um salário mensal de até R$ 10.306,25, evidenciando o potencial de crescimento e estabilidade oferecido pela carreira militar.

Escola de Sargentos das Armas (ESA)

Por outro lado, o concurso da ESA mira no recrutamento de 1.100 candidatos para os Cursos de Formação e Graduação de Sargentos nas áreas Geral, Músico e Saúde. Destinado a candidatos com ensino médio completo, o processo seletivo estipula uma faixa etária de 17 a 24 anos para a área geral e de 17 a 26 anos para as áreas de música e saúde. As inscrições estarão abertas do dia 31 de março ao dia 04 de maio de 2024, com uma taxa de R$ 95,00.

Esta iniciativa ressalta o compromisso do Exército em formar sargentos qualificados e prontos para atender às necessidades diversas das forças armadas.

Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx)

Finalmente, o mais recente edital divulgado pelo Exército é o da EsPCEx, que oferece 440 vagas para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico para o ano de 2025. Com as inscrições abrindo no dia 10 de abril de 2024 e uma taxa de R$ 100, o concurso da EsPCEx representa uma excelente oportunidade para jovens que desejam iniciar sua carreira militar como oficiais.

A diversidade de vagas e áreas de atuação disponíveis nos concursos do Exército Brasileiro para 2024 reflete o dinamismo e a pluralidade de carreiras dentro das forças armadas. Seja para profissionais da saúde, futuros oficiais, ou sargentos nas áreas geral, música e saúde, há uma clara mensagem de que o Exército está de portas abertas para talentos de variadas formações e aspirações.

Essas oportunidades não apenas oferecem um caminho para o desenvolvimento profissional e pessoal, mas também o privilégio de servir ao país, contribuindo para a segurança e o bem-estar da nação.

