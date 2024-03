Top 6 países para brasileiros se darem bem: estudar e trabalhar

Querendo expandir horizontes e garantir uma experiência internacional enriquecedora, muitos brasileiros têm buscado oportunidades para estudar e trabalhar fora do país.

Essa busca por uma vivência no exterior tem se tornado cada vez mais comum, impulsionada pelo desejo de adquirir conhecimentos acadêmicos e experiência profissional em contextos internacionais.

A seguir, descubra quais são os principais países que aceitam brasileiros com certa facilidade para estudar e trabalhar legalmente.

Países que abrem as portas para brasileiros

Confira:

1. França

A França emerge como um dos destinos mais desejados, oferecendo não apenas sua rica cultura e gastronomia, mas também oportunidades de estudo e trabalho para brasileiros.

Com a obtenção de um visto de estudante e um cartão de residência, é possível trabalhar legalmente, com uma permissão de até 20 horas semanais durante o período letivo e 40 horas durante as férias, desde que o trabalho esteja relacionado aos estudos.

2. Argentina

A Argentina, nosso país vizinho, também se destaca como uma opção atrativa, permitindo que estudantes brasileiros realizem intercâmbios culturais e profissionais de forma facilitada.

Por meio de um acordo especial, é possível estudar e trabalhar legalmente, bastando solicitar o Código Único de Identificação do Trabalho (CUIL) para ingressar no mercado de trabalho.

3. Canadá

O Canadá é reconhecido por sua excelência educacional e suas políticas de imigração acolhedoras, tornando-se um destino popular para estudantes brasileiros em busca de oportunidades de estudo e trabalho.

Com a obtenção de um visto de estudante e a matrícula em universidades ou cursos técnicos, é possível trabalhar legalmente, com uma permissão de até 20 horas semanais durante o período letivo e 40 horas durante as férias.

4. Itália

A Itália oferece programas atrativos para estudantes interessados em aprimorar seu italiano, permitindo a participação em programas de estágio não remunerado para aqueles matriculados em cursos de línguas.

Com um visto de estudante, é possível trabalhar até 20 horas semanais durante o período letivo e 40 horas durante as férias, mediante autorização do governo italiano.

5. África do Sul

Apesar de oferecer oportunidades de emprego um pouco mais limitadas em comparação com outros destinos, a África do Sul proporciona uma experiência única de imersão em uma cultura vibrante e diversificada.

Com um visto de estudante, os brasileiros podem trabalhar legalmente até 20 horas semanais, o que pode ser uma oportunidade valiosa para aprimorar o inglês e conhecer uma nova cultura.

6. Estados Unidos

Os Estados Unidos permanecem como uma das principais escolhas para estudantes brasileiros em busca de uma experiência internacional, oferecendo uma variedade de opções de estudo e trabalho por meio de diferentes tipos de vistos de estudante, como o F-1.

Esses vistos possibilitam a realização de estágios práticos durante ou após os programas de estudos, proporcionando uma experiência enriquecedora e valorizada no mercado de trabalho global.

Enfim, a oportunidade de estudar e trabalhar no exterior oferece inúmeros benefícios, desde o aprimoramento acadêmico e profissional até o desenvolvimento pessoal e cultural.

Com a crescente demanda por experiências internacionais, os países mencionados representam apenas algumas das muitas opções disponíveis para os brasileiros que desejam expandir seus horizontes e construir um futuro promissor além das fronteiras do Brasil.

