UNESP: novo edital de concurso público com diversas vagas

A Universidade Estadual Paulista (UNESP) abre novas portas para profissionais em busca de uma carreira no setor público, anunciando seu mais recente concurso público. Com a Fundação Vunesp como responsável pelo processo seletivo, o concurso traz 25 vagas abertas em cargos de níveis fundamental, médio e superior, atendendo a uma ampla gama de qualificações e especializações.

O lançamento desse edital é uma excelente notícia para quem almeja ingressar na carreira administrativa de uma das mais prestigiadas universidades do Brasil, prometendo salários competitivos e a chance de fazer parte do quadro de funcionários da UNESP, uma instituição com presença em 24 cidades pelo estado de São Paulo.

Oportunidade na UNESP! Concurso público oferece vagas para níveis fundamental, médio e superior. Descubra os cargos disponíveis e prepare-se para as inscrições. (Foto divulgação)

Detalhes da Seleção: Vagas, Inscrições e Provas

O período de inscrições está definido para começar às 10h do dia 25 de março de 2024, estendendo-se até 23h59min do dia 23 de abril de 2024. Os candidatos interessados devem realizar sua inscrição através do site oficial da Vunesp.

As taxas de inscrição variam entre R$ 91,00 e R$ 192,00, dependendo do cargo desejado. As oportunidades são distribuídas entre 18 campi da UNESP, oferecendo salários que oscilam entre R$ 3.486,23 e R$ 10.198,15, por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Veja mais sobre: Concurso da Caixa Econômica: inscrições ainda estão fechadas? Veja o calendário

Confira as vagas disponíveis

As vagas disponíveis contemplam desde Assistente de Suporte Acadêmico em diversas áreas até Médicos especializados em Medicina do Trabalho e Perícia Médica em Psiquiatria, Oficial em Aparelhos de Precisão, Psicólogo, Assistente Social, entre outros cargos que demandam habilidades específicas e contribuem para a excelência e diversidade dos serviços prestados pela UNESP à comunidade acadêmica e ao público em geral.

Para os candidatos, o concurso será um processo competitivo e rigoroso, composto por prova objetiva, além de etapas adicionais como prova de redação, prova dissertativa, prova prática e prova de títulos para determinados cargos, garantindo que os melhores talentos sejam selecionados.

As provas estão previstas para o dia 23 de junho de 2024, marcando uma oportunidade imperdível para os que desejam contribuir com suas competências para o avanço educacional, científico e social no estado de São Paulo.

Este concurso representa não apenas uma chance de emprego, mas a possibilidade de integrar uma equipe comprometida com a educação de qualidade e a pesquisa avançada, em uma das instituições mais respeitadas do país. Com validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, os aprovados terão a oportunidade de desenvolver uma carreira sólida e gratificante na UNESP.

Conheça a Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) se destaca como uma das instituições de ensino e pesquisa mais renomadas do Brasil, marcando sua presença em 24 cidades do estado de São Paulo através de suas 34 unidades. Com um leque abrangente de cursos nas áreas de ciências exatas, humanas, biológicas, saúde, engenharias e muitas outras, a Unesp é um polo de conhecimento e inovação, contribuindo significativamente para o desenvolvimento científico, cultural e social do país.

Além do compromisso com uma educação de qualidade, acessível a todos, a Unesp é conhecida pela sua excelência em pesquisa, contando com diversos programas de pós-graduação que atraem estudantes de todo o Brasil e do exterior. A universidade não apenas forma profissionais altamente qualificados, mas também produz conhecimento que impacta positivamente a sociedade, por meio de pesquisas que abordam desde questões locais até desafios globais.

Você também pode gostar de: Concursos abertos pagam até R$ 18 mil em salário: 6 opções