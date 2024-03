O Serasa, um dos maiores birôs de crédito do Brasil, recentemente divulgou uma iniciativa significativa: o perdão de dívidas com mais de 5 anos de vencimento. Essa medida traz à luz a importância da “dívida caduca” no cenário financeiro dos brasileiros, um conceito pouco conhecido, mas que tem implicações diretas na capacidade de crédito e na vida financeira dos consumidores.

Dívidas há mais de 5 anos Serasa garante perdão antecipado | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Afinal, o que significa ‘caducar a dívida’?

A dívida caduca se refere a débitos que ultrapassaram o período de 5 anos sem ação judicial por parte do credor para a cobrança. Após esse tempo, definido pelo Código Civil brasileiro, o credor perde o direito de exigir o pagamento por vias judiciais, embora a dívida em si não seja extinta.

O princípio de prescrição estabelece que, decorridos 5 anos, o devedor não pode mais ser acionado judicialmente para quitar o débito. Essa regra tem como base oferecer um limite temporal para a cobrança de dívidas, promovendo uma forma de proteção ao consumidor contra práticas de cobrança prolongadas e muitas vezes abusivas.

Embora a dívida caduque do ponto de vista legal, permanecendo a possibilidade de cobrança extrajudicial, o devedor fica protegido contra a negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito especificamente por essa dívida. Essa proteção é crucial para que consumidores tenham a oportunidade de reorganizar suas finanças sem o peso de débitos antigos comprometendo seu acesso ao crédito.

Como funciona o perdão de dívidas pelo Serasa?

A iniciativa do Serasa de perdoar dívidas vencidas há mais de 5 anos reflete um entendimento do impacto positivo que a remoção de registros de dívidas caducas pode ter na recuperação financeira dos consumidores. Ao limpar o nome de inadimplentes desses débitos antigos, abre-se espaço para a reconstrução da credibilidade financeira e acesso a novas linhas de crédito, essenciais para a saúde financeira dos consumidores.

O anúncio do Serasa é um marco importante na conscientização sobre o conceito de dívida caduca e seus efeitos na vida financeira dos brasileiros. Ao perdoar dívidas que legalmente já não podem ser cobradas judicialmente, o Serasa não só alivia o fardo financeiro sobre os consumidores, como também incentiva uma abordagem mais justa e equilibrada nas práticas de cobrança, contribuindo para um ambiente financeiro mais saudável e inclusivo.

Quais o impacto das dívidas no score?

As dívidas têm um impacto significativo no score de crédito, uma ferramenta utilizada por instituições financeiras para avaliar a capacidade de um indivíduo de pagar suas obrigações. Quando uma pessoa acumula dívidas, especialmente se há atrasos no pagamento ou inadimplência, isso é registrado em seu histórico de crédito, o que pode diminuir seu score.

Um score mais baixo indica maior risco para o credor, o que pode levar a dificuldades na obtenção de empréstimos, financiamentos ou cartões de crédito, além de resultar em taxas de juros mais altas. Manter as dívidas sob controle, pagando-as em dia, é crucial para manter um bom score de crédito.

Ademais, a regularização de débitos pendentes pode ajudar a melhorar o score ao longo do tempo, pois demonstra responsabilidade financeira e capacidade de gestão de dívidas, tornando o indivíduo mais atraente para os credores.

