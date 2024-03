Seu CPF está entre as 46.000 chaves Pix vazadas?

Nesta segunda-feira, o Banco Central (BC) anunciou a exposição de dados cadastrais de 46.093 chaves Pix pertencentes a clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada (Fidúcia).

Este incidente marca o sexto vazamento desde a implementação do sistema de pagamentos instantâneos em novembro de 2020.

Informações sobre o vazamento

O BC atribuiu o vazamento a “falhas pontuais em sistemas” da instituição financeira, enfatizando que a falha resultou na divulgação de informações cadastrais, sem comprometer dados sensíveis como senhas, movimentações financeiras, saldos em contas ou outras informações protegidas pelo sigilo bancário.

Segundo a autoridade monetária, as informações vazadas são de caráter cadastral e não permitem a movimentação de fundos ou o acesso a contas e informações financeiras dos clientes afetados. O BC assegurou que medidas estão sendo tomadas para investigar o incidente minuciosamente e que sanções apropriadas serão aplicadas conforme a regulação vigente.

Notificação aos usuários afetados

Os clientes impactados pelo vazamento serão informados por meio dos canais oficiais da instituição financeira, como aplicativo ou internet banking, sem recorrer a outros meios de comunicação como mensagens de texto, chamadas telefônicas ou e-mails, para evitar confusões e possíveis fraudes.

Compromisso com a transparência

O BC destacou seu compromisso com a transparência ao decidir informar publicamente sobre o incidente, mesmo não sendo obrigatório por lei, devido ao potencial impacto limitado aos usuários.

Este é o sexto incidente de vazamento de dados do Pix desde seu lançamento. Incidentes anteriores incluíram vazamentos no Banco do Estado de Sergipe (Banese), Acesso Soluções de Pagamento, Logbank Pagamentos, Abastece Ai Clube Automobilista Payment Ltda. (Abastece Aí), e Phi Pagamentos, todos relacionados a informações cadastrais, sem exposição de dados financeiros sensíveis.

Para promover a segurança e transparência, o Banco Central mantém uma página dedicada ao acompanhamento de incidentes envolvendo chaves Pix e outros dados pessoais sob sua custódia, permitindo aos cidadãos verificar a integridade de suas informações.

Consequências e medidas regulatórias

O BC reitera que o vazamento será objeto de investigação detalhada, podendo resultar em penalidades como multas, suspensão ou exclusão do sistema Pix para a instituição responsável, dependendo da gravidade do incidente.

Este episódio ressalta a importância da segurança das informações no âmbito dos serviços financeiros digitais e o compromisso do Banco Central em assegurar a integridade e a confidencialidade dos dados dos usuários do sistema financeiro nacional.

