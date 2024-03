O cartão de crédito Nubank, amplamente reconhecido pelo seu distintivo tom roxo, destaca-se no mercado financeiro brasileiro não apenas pela sua oferta com minimalismo burocrático, mas também pelo amplo leque de vantagens que proporciona aos seus clientes.

Este produto financeiro tem atraído um número crescente de consumidores graças à sua combinação única de facilidade de uso e uma variedade de benefícios que vão além das expectativas tradicionais de um cartão de crédito.

Quase ninguém usa estas 4 ferramentas do Nubank; veja por que | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Programa Mastercard surpreenda: um mundo de possibilidades

Entre as diversas vantagens, destaca-se a participação automática no programa Mastercard Surpreenda. Os usuários do Nubank acumulam pontos a cada transação efetuada, que podem ser trocados por uma vasta gama de prêmios, incluindo descontos e ofertas de compra dupla em uma seleção de marcas parceiras. Notavelmente, a adesão a este programa é gratuita, exigindo apenas o cadastro do cartão Mastercard, sem nenhum custo adicional para os clientes.

Segurança reforçada com o cartão de crédito virtual

Pensando na segurança das transações online, o Nubank introduziu a funcionalidade de cartões de crédito virtuais. Esta inovação permite que os clientes gerem números de cartão temporários para uso em compras específicas na internet, oferecendo uma camada adicional de segurança contra fraudes.

Os cartões virtuais também podem ser facilmente integrados a carteiras digitais para pagamentos por aproximação, otimizando a experiência de compra online.

Você pode gostar: Convocação da Caixa para sacar entre R$ 470 e R$ 1.412 para quem tem CLT

Descontos e cashback com o shopping Nubank

O aplicativo Nubank vai além das funções bancárias tradicionais, incluindo uma seção dedicada exclusivamente às compras. No Shopping Nubank, os clientes têm acesso a descontos especiais e podem receber cashback em transações realizadas com estabelecimentos parceiros. Esta funcionalidade não apenas enriquece a oferta de valor do cartão, mas também incentiva os usuários a explorar novas opções de compra dentro do ecossistema Nubank.

NuPay: flexibilidade no parcelamento

O serviço NuPay exemplifica o compromisso do Nubank em fornecer soluções inovadoras que atendem às necessidades específicas de seus clientes. Com o NuPay, é possível parcelar compras em estabelecimentos que tradicionalmente não oferecem essa opção. Isso significa que os clientes podem dividir o valor de pedidos em iFood,

Novo Mundo, Vivo, e outras empresas parceiras, em mais parcelas, conferindo uma flexibilidade de pagamento sem precedentes e mantendo a segurança dos dados do consumidor.

A proposta do cartão de crédito Nubank vai muito além de oferecer uma simples ferramenta de pagamento. Com sua gama de serviços inovadores, como o programa Mastercard Surpreenda, cartões de crédito virtuais, Shopping Nubank e o NuPay, o Nubank redefiniu o padrão de valor e segurança para os consumidores brasileiros.

Essas iniciativas destacam o compromisso do Nubank em não apenas atender, mas superar as expectativas de seus usuários, reafirmando sua posição como uma das opções de cartão de crédito mais atrativas do mercado.

Você pode gostar: Produtos por apenas 20% do VALOR INICIAL: lojas com desconta na semana