Pé-de-meia de R$ 200: estudantes podem consultar nesta quarta-feira (20)

A chance que você esperava chegou! Se você é estudante do ensino médio e está na rede pública, temos uma novidade que vai aquecer seu coração.

A partir desta quarta-feira (20), vai rolar uma consulta super importante no aplicativo Jornada do Estudante. Quer saber se o Programa Pé-de-Meia do MEC te contemplou? É só checar lá!

Saiba se você é beneficiário do Pé-de-Meia acessando o aplicativo Jornada do Estudante nesta quarta-feira. Incentivos que podem mudar sua trajetória educacional.

Primeiros passos do Programa Pé-de-Meia

Não fique de fora dessa! Se por acaso seu nome não aparecer de primeira, mantenha a calma. A lista de beneficiados está em constante atualização;

Isso significa que novas oportunidades podem surgir para você. Fique de olho no aplicativo e acompanhe as novidades que vêm das secretarias de Educação.

Prepare-se para um impulso na sua jornada educacional

Entre 26 de março e 3 de abril, o MEC vai depositar R$ 200 na conta de quem estiver na lista, seguindo o mês de nascimento dos alunos.

Isso mesmo, você não leu errado! Uma conta digital será criada na Caixa Econômica Federal em seu nome para facilitar tudo isso.

Informações na palma da sua mão

Com o aplicativo, além de checar o status do seu Pé-de-Meia, você vai poder consultar um monte de coisas úteis.

Desde a frequência escolar até informações sobre o Enem e até mesmo detalhes sobre o pagamento do incentivo.

A tecnologia a seu favor

O Jornada do Estudante não é só um portal para consultas. Ele é uma ponte direta entre você e o MEC, trazendo seus registros estudantis e documentos importantes para o seu celular.

E o melhor? A versão nova já está disponível para download. Basta acessar: https://www.gov.br/mec/pt-br/jornadadoestudante .

O que é o Pé-de-Meia?

Uma iniciativa incrível que mira na permanência escolar e quer dar aquele empurrãozinho para você não só continuar na escola mas também conquistar seus sonhos.

Com incentivos anuais que podem chegar a R$ 9.200 ao final do ensino médio, o programa visa reduzir a desigualdade social e promover a inclusão por meio da educação.

Democratizando o acesso à educação

A ideia é simples: se você está matriculado no ensino médio público, tem entre 14 e 24 anos e sua família está no CadÚnico, você já tem meio caminho andado.

A prioridade agora é para quem já faz parte do Bolsa Família, mas a porta está aberta para todos que se encaixam nos critérios.

Com o Pé-de-Meia, o MEC quer ver as taxas de retenção, abandono e evasão escolar lá embaixo. Eles estão investindo pesado, com mais de R$ 7 bilhões por ano, para garantir que 2,5 milhões de estudantes como você tenham essa chance de ouro.

Municípios, estados e o Distrito Federal estão nessa com o MEC para fazer o Pé-de-Meia decolar. Isso significa que a colaboração de todos é fundamental para o sucesso do programa.

Tire suas dúvidas

Se pintar aquela pergunta, não se preocupe. O MEC pensou em tudo e criou uma seção de Perguntas Frequentes super completa no seu portal. Além disso, o Fale Conosco está a postos para te ajudar.

Agora é com você! Aproveite essa oportunidade de ouro que o Programa Pé-de-Meia oferece. A educação é a chave para abrir as portas do futuro, e este é o momento de dar um grande passo em direção aos seus sonhos. Não deixe passar!

