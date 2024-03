Harvard University, uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior do mundo, localizada em Cambridge, Massachusetts, EUA, abre suas portas virtuais para estudantes internacionais através da oferta de mais de 160 cursos online gratuitos.

Esta iniciativa representa uma chance sem precedentes para aqueles que aspiram a aprimorar seus conhecimentos e habilidades em diversas áreas do conhecimento, totalmente a distância.

Mais de 149 cursos de Harvard estão liberados DE GRAÇA para brasileiros | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ampla variedade de cursos

Entre os cursos oferecidos, destacam-se “Exercitando a Liderança” e “Ciência de Dados”, refletindo a diversidade e a atualidade dos temas abordados pela universidade. As opções de cursos abrangem 11 áreas de estudo distintas, incluindo Artes e Design, Desenvolvimento Educacional, Matemática, Análise de Dados, Programação, entre outras.

Os cursos são disponibilizados na plataforma HarvardX e adotam a metodologia “self-paced”, permitindo que cada estudante prossiga com os estudos conforme seu próprio ritmo, sem a necessidade de seguir um cronograma fixo. Esta flexibilidade é ideal para atender às diferentes rotinas e compromissos dos alunos ao redor do mundo.

Processo de inscrição

Para se inscrever, os candidatos devem acessar a plataforma HarvardX, selecionar o curso de seu interesse e completar o formulário de inscrição com os dados requeridos. É essencial que os interessados leiam atentamente todas as informações disponíveis sobre o curso escolhido antes de prosseguir com a inscrição.

Embora os cursos sejam oferecidos de forma gratuita, aqueles que desejam obter o certificado de conclusão ao final do curso terão que arcar com uma taxa específica. Contudo, a aquisição do certificado é opcional e fica a critério do estudante.

Requisitos e acesso à tecnologia

A maioria dos cursos não exige pré-requisitos, tornando-se acessíveis a um público amplo. No entanto, alguns cursos, como “Métodos Quantitativos para Biologia”, podem requerer conhecimentos prévios específicos, como em álgebra, para garantir um melhor aproveitamento das aulas.

Importante ressaltar que, por serem ministrados online, é fundamental que os estudantes disponham de acesso a uma conexão de internet estável e de boa qualidade para participar das aulas.

Benefícios para estudantes brasileiros

Para estudantes brasileiros, esses cursos representam uma oportunidade excepcional de aprimorar o inglês e adquirir uma certificação internacional, além de expandir conhecimentos em áreas de interesse específicas. Trata-se de uma experiência de aprendizado enriquecedora, com a flexibilidade de poder ser realizada de qualquer lugar do mundo.

Em suma, os cursos gratuitos oferecidos pela Harvard University constituem uma porta de entrada valiosa para o desenvolvimento pessoal e profissional de estudantes internacionais, democratizando o acesso a educação de qualidade e incentivando a diversidade cultural e acadêmica.

