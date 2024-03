Mulheres donas de negócio podem tirar dinheiro de app HOJE; entenda

A Stone, empresa líder no setor de credenciamento de cartões, celebrou um marco significativo no fomento ao empreendedorismo feminino no Brasil. Na última quarta-feira, 13, a companhia firmou um acordo com a Corporação Financeira dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (DFC), destinado ao suporte financeiro de pequenas e médias empresas (PMEs) lideradas por mulheres ou que possuam em sua maior parte uma composição feminina.

Este movimento representa um passo importante na direção da igualdade de gênero no ambiente empresarial, além de enfatizar o compromisso com o desenvolvimento sustentável de negócios geridos por mulheres.

Investimento e Sustentabilidade

A parceria estabelece um investimento robusto de R$ 2 bilhões, que será canalizado para o desenvolvimento dessas PMEs. Esse investimento será operacionalizado através da antecipação de recebíveis, uma modalidade de financiamento que a Stone já oferece aos seus clientes.

Essa estratégia financeira visa não apenas apoiar o crescimento e a sustentabilidade dos pequenos e médios negócios, mas também fortalecer a inclusão financeira e o acesso ao crédito para empreendedoras no país.

Impacto positivo no empreendedorismo feminino

A iniciativa surge em um contexto onde o acesso ao crédito se apresenta como um desafio significativo para as PMEs, especialmente aquelas lideradas por mulheres. Augusto Lins, sócio-fundador e CFO da Stone, ressalta a importância do acordo, indicando que ele proporcionará um suporte substancial para a estratégia de crescimento da empresa e, por extensão, para o desenvolvimento econômico do Brasil.

A Stone reconhece a necessidade de promover a igualdade de oportunidades no ambiente de negócios e vê nessa parceria uma forma de contribuir significativamente para esse objetivo.

Expansão da inclusão financeira e acesso ao crédito

Scott Nathan, diretor-presidente da DFC, enfatizou que a iniciativa é parte de um esforço global do governo norte-americano para ampliar a inclusão financeira e facilitar o acesso ao crédito em países emergentes. A colaboração com a Stone insere-se nesse contexto maior de apoio ao desenvolvimento econômico e social.

Em um gesto simbólico e prático, que celebra 200 anos de relações entre o Brasil e os Estados Unidos, a DFC anunciou também a abertura de seu primeiro escritório na América Latina, localizado em São Paulo.

Esta expansão visa não apenas reforçar os laços bilaterais, mas também aumentar a visibilidade e o impacto das operações da DFC na região. Para Nathan, a abertura do escritório no Brasil é um sinal claro do compromisso da DFC com a promoção da inclusão financeira e o apoio ao empreendedorismo feminino na América Latina.

A parceria entre a Stone e a DFC representa um avanço significativo para o empreendedorismo feminino no Brasil. Ao direcionar recursos financeiros substanciais para as PMEs lideradas por mulheres, essa iniciativa não apenas promove a igualdade de gênero no ambiente de negócios, mas também contribui para um desenvolvimento econômico mais inclusivo e sustentável.

Este acordo reafirma o compromisso de ambas as instituições com a promoção da inclusão financeira, o acesso ao crédito, e, fundamentalmente, com o fortalecimento do papel das mulheres na economia brasileira.

