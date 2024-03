Lula lança pacote “surpresa” de FISCALIZAÇÃO no Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou um plano de ação para fortalecer a fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (CadÚnico). O governo deve apertar mais o cerco referente ao oferecimento do benefício.

Publicado no Diário Oficial da União em 18 de março de 2024, o plano visa aprimorar a gestão dos programas sociais, essenciais para mais de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Governo Lula lança, nesta segunda-feira (18), uma nova arma para combater riscos e desvios dentro do programa Bolsa Família – Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

Veja um resumo de tudo o que deve mudar no Bolsa Família:

Criação de um plano de comunicação da rede de fiscalização

Implantação de uma unidade de pesquisa e gestão de risco

Elaboração de uma proposta para melhoria da base de dados do CadÚnico

Realização de cruzamentos de dados com outras bases de informação

Promoção de ações de educação e conscientização

Fortalecimento da articulação entre os órgãos responsáveis pela fiscalização

Implementação de mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações

O que muda com a nova medida de fiscalização do Bolsa Família

O programa Bolsa Família, idealizado em 2003 pelo governo brasileiro, representa uma iniciativa pioneira no combate à pobreza e à desigualdade social no país.

Ao longo dos anos, o programa se consolidou como uma importante ferramenta de redistribuição de renda e inclusão social, impactando milhões de famílias em todo o território nacional.

Em 2024, o programa Bolsa Família completa 21 anos de existência, ostentando um histórico de aprimoramentos e adaptações às demandas da sociedade brasileira.

Atualmente, estima-se que cerca de 21 milhões de famílias sejam beneficiadas pelo programa, o que equivale a mais de 55 milhões de pessoas, segundo dados do governo.

O marco de 21 anos será celebrado com um pacote de ações para fiscalizar o oferecimento do benefício, o qual é de R$ 600, atualmente.

O objetivo

As medidas propostas têm como objetivo principal melhorar a qualidade das informações, prevenir fraudes e fortalecer a fiscalização. Entre as ações previstas estão a criação de um plano de comunicação da rede de fiscalização, a implantação de uma unidade de pesquisa e gestão de risco, e a elaboração de propostas para aprimorar a base de dados do CadÚnico.

Além disso, está prevista a realização de cruzamentos de dados com outras bases de informação, a promoção de ações de educação e conscientização, e o fortalecimento da articulação entre os órgãos responsáveis pela fiscalização.

Essas medidas visam garantir que os recursos públicos cheguem efetivamente às famílias que mais precisam, combatendo fraudes e irregularidades.

Auditorias de fraudes no Bolsa Família

A iniciativa surge em resposta a auditorias que identificaram inconsistências nos critérios de concessão do Bolsa Família e no CadÚnico, como divergências de renda e falta de atualização de dados.

Essas distorções exigem uma revisão para garantir a eficiência e a integridade dos programas sociais, essenciais para a proteção social e o combate à pobreza no Brasil.

A reestruturação do CadÚnico também é parte importante desse processo, ocorrendo após uma ação judicial movida pela Defensoria Pública da União em 2020.

Essa ação questionou a desestruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e as distorções no cadastro, visando assegurar que os programas sociais atendam efetivamente às necessidades dos beneficiários.

O plano de ação para fiscalização do Bolsa Família e do CadÚnico representa um passo significativo para fortalecer a gestão dos programas sociais no Brasil.

Com medidas que visam aprimorar a qualidade das informações, prevenir fraudes e fortalecer a fiscalização, espera-se construir um sistema de proteção social mais justo, transparente e eficiente, beneficiando milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.