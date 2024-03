NOVO VALOR e novas datas para recebe o Bolsa Família entre março e abril

Em 2024, o Programa Bolsa Família, uma iniciativa crucial para milhões de famílias brasileiras, passa por atualizações importantes. Gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e executado pela Caixa Econômica Federal, o programa visa combater a pobreza e a desigualdade social no Brasil.

Aqui, detalhamos as informações vitais sobre os valores e o calendário de pagamentos do Bolsa Família para este ano.

Inovações no Bolsa Família em 2024

O ano marca uma série de mudanças significativas, com especial atenção aos valores ajustados e à estrutura do programa, refletindo o compromisso do governo em apoiar as camadas mais vulneráveis da população.

Valores Atualizados e estrutura familiar

Uma das alterações mais notáveis é o retorno à abordagem baseada no perfil familiar para determinação dos benefícios, um desvio do período do Auxílio Brasil. Esse ajuste ressalta a importância da estrutura familiar na alocação dos recursos, garantindo um suporte mais direcionado às necessidades específicas de cada núcleo familiar.

Detalhamento dos benefícios:

Benefício Básico: Cada família elegível recebe R$ 600,00.

Cada família elegível recebe R$ 600,00. Primeira Infância: R$ 150,00 adicionais para cada criança entre 0 a 6 anos.

R$ 150,00 adicionais para cada criança entre 0 a 6 anos. Variável Familiar: R$ 50,00 para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos e gestantes.

R$ 50,00 para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos e gestantes. Nutriz: R$ 50,00 para bebês de até seis meses.

É crucial notar que esses valores podem ser ajustados em casos específicos, como aumento de renda per capita familiar ou a contração de empréstimos consignados.

Calendário de pagamentos

Para evitar confusões e garantir que os beneficiários possam planejar suas finanças, o MDS divulgou o calendário de pagamentos para o ano. Este cronograma segue o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, facilitando o acesso aos pagamentos de maneira organizada e eficiente.

Março e Abril em foco:

Março: Os pagamentos começam no dia 15, seguindo a ordem do último dígito do NIS até o dia 28.

Os pagamentos começam no dia 15, seguindo a ordem do último dígito do NIS até o dia 28. Abril: A distribuição inicia em 17 de abril, também organizada pelo final do NIS, terminando no dia 30.

Preparação para o futuro

Para beneficiários e interessados no Bolsa Família, manter-se informado sobre essas atualizações é essencial. O programa não só oferece suporte financeiro direto mas também atua como um pilar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

As mudanças em 2024 refletem o esforço contínuo do governo para aprimorar o alcance e a eficácia do Bolsa Família, enfatizando a necessidade de adaptação às variadas realidades familiares no país.

Com essas informações em mãos, esperamos que os beneficiários possam navegar pelo programa com maior confiança e segurança, aproveitando ao máximo os recursos disponibilizados para o bem-estar de suas famílias.

