Em uma ação pioneira no setor financeiro digital, o Nubank, um dos líderes entre os bancos digitais no Brasil, anunciou a liberação de um limite extra de R$ 2.000 para os cartões de crédito de seus clientes. Esta medida, além de aprimorar a experiência do usuário com a marca, tem como objetivo facilitar o acesso a soluções financeiras mais vantajosas e acessíveis.

Alerta: R$ 2.000,00 a mais hoje no app do Nubank; veja como | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como acessar o limite extra no Nubank?

Para usufruir deste benefício, os clientes do Nubank podem recorrer à funcionalidade “Nu Limite Garantido”. O processo é simples: ao realizar um depósito na “Caixinha RDB”, o valor depositado é convertido em crédito adicional no cartão de crédito do usuário, proporcionando assim uma maior flexibilidade financeira.

Benefícios adicionais da Caixinha RDB

Um dos grandes atrativos dessa inovação é que o dinheiro depositado na Caixinha RDB não fica estagnado, mas sim rende 100% do CDI. Isso significa que, além do benefício imediato de aumento do limite de crédito, o cliente ainda ganha com a valorização de seu depósito a longo prazo, potencializando os benefícios financeiros dessa operação.

Impacto do limite extra na vida financeira dos clientes

A disponibilização desse limite extra pelo Nubank pode ser considerada um alívio significativo para muitos clientes, especialmente àqueles que enfrentam desafios financeiros inesperados. Com essa nova funcionalidade, é possível contar com recursos adicionais de maneira rápida e prática, oferecendo uma camada extra de segurança e tranquilidade financeira em momentos de necessidade.

Nu Limite garantido: acesso facilitado

O Nubank destaca-se por sua constante busca em oferecer serviços acessíveis e descomplicados. A ativação do “Nu Limite Garantido” está alinhada a esse objetivo, sendo facilmente realizada através do aplicativo do banco, disponível tanto para Android quanto para iOS. Isso permite que os clientes ativem o novo limite de maneira prática e intuitiva, diretamente de seus smartphones.

Veja mais sobre: Agências Caixa fecharam em todo o Brasil; e agora? Veja como sacar dinheiro

Como fazer empréstimo no Nubank?

Para realizar um empréstimo no Nubank, siga estes passos: primeiramente, abra o aplicativo do Nubank em seu smartphone. Na tela inicial, procure pela opção “Empréstimos” e selecione-a.

O aplicativo apresentará as condições disponíveis, incluindo taxas de juros e prazos para pagamento. Antes de prosseguir, é fundamental ler todas as informações fornecidas cuidadosamente.

Em seguida, insira o valor desejado para o empréstimo e escolha o número de parcelas, levando em consideração sua capacidade de pagamento mensal. O app calculará automaticamente os valores das parcelas.

Após definir o valor e o prazo, confira todos os detalhes e, se estiver de acordo, confirme a solicitação do empréstimo. O Nubank fará uma análise de crédito rápida e, se aprovado, o valor solicitado será depositado diretamente em sua conta Nubank.

Lembre-se de que é importante comprometer-se com o pagamento das parcelas na data acordada para evitar juros adicionais e impacto no seu score de crédito.

Compromisso com a democratização do crédito

Ao introduzir o “Nu Limite Garantido”, o Nubank reafirma seu compromisso não apenas em simplificar a gestão financeira de seus clientes, mas também em democratizar o acesso ao crédito no país.

Essa iniciativa representa um passo importante na direção de tornar os recursos financeiros mais acessíveis, marcando mais um avanço do banco digital na inovação e na inclusão financeira no Brasil.

Veja mais sobre: Nubank: nova função para sacar DINHEIRO sem ter saldo na conta