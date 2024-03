Quando o FGTS pode ser penhorado para quitar as dívidas

A recente decisão proferida pela juíza Ana Cristina Viegas Lopes de Oliveira, da 10ª unidade Jurisdicional Cível de Belo Horizonte, autorizando a penhora de 20% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de um devedor até a completa satisfação da dívida, tem gerado intensos debates no meio jurídico.

Esta decisão colocou em evidência a discussão sobre a legalidade e os limites da penhora do FGTS, uma temática que vem sendo amplamente discutida em tribunais e por especialistas do direito.

O FGTS e a proteção legal

O FGTS, sendo uma verba de natureza salarial e por isso protegida por legislação específica (Lei 8.036/1990), tem sua penhorabilidade limitada. A prática adotada por devedores de esconder bens para evitar o pagamento de dívidas encontra no FGTS um obstáculo, pois os valores nele depositados são menos suscetíveis a manobras evasivas, dado seu caráter salarial e a proteção legal conferida.

Cenário de exceções jurisprudenciais

Apesar da regra de impenhorabilidade, a jurisprudência brasileira tem estabelecido exceções que permitem a penhora do FGTS em circunstâncias específicas, com destaque para casos que envolvem o pagamento de pensão alimentícia.

Esta abertura jurisprudencial fundamenta-se na necessidade de equilibrar a proteção ao trabalhador com a garantia de direitos a credores que enfrentam dificuldades em receber valores devidos.

No caso analisado, a decisão judicial baseou-se na ausência de outros bens passíveis de penhora no patrimônio do devedor, após tentativas exaustivas do credor em satisfazer o crédito de forma convencional. Diante desse contexto, o pedido de bloqueio do saldo do FGTS pelo credor foi uma medida direcionada para assegurar o cumprimento da obrigação devida.

Penhora do FGTS: processo e condições

Importante frisar que a penhora do saldo do FGTS incide sobre valores já depositados na conta do trabalhador, não afetando o processo de saque das verbas pelo empregado. A execução da penhora ocorre diretamente na conta vinculada ao FGTS, sem interferir no ato do saque em si, mas podendo incidir sobre os valores assim que depositados em conta corrente do trabalhador.

Penhora como último recurso

A aplicação da penhora do FGTS ressalta-se como uma medida excepcional, adotada somente após esgotadas todas as outras vias de execução de dívida. Desta forma, a decisão da juíza Ana Cristina Viegas Lopes de Oliveira reflete essa abordagem de última instância, visando assegurar o direito do credor diante da ineficácia de outros meios de recuperação do crédito.

Portanto, a penhora de 20% do FGTS, até o limite da quitação da dívida, é um procedimento legalmente amparado, aplicado em contextos onde se verifica a impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios.

Esta medida destaca a relevância do equilíbrio entre a proteção ao trabalhador e a efetivação dos direitos de credores, dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência.

