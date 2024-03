Em outubro, o Brasil registrou um total de 12,5 milhões de pessoas sem emprego, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este panorama não só reflete um desafio econômico significativo para o país, mas também cria um ambiente propício para o aumento de atividades fraudulentas na internet.

Autores de golpes aproveitam a vulnerabilidade de quem busca emprego para executar esquemas sofisticados, especialmente por meio de plataformas digitais como o WhatsApp.

Golpe do emprego atrai brasileiros no WhatsApp; veja como é | Foto: Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A ascensão dos golpes digitais

A principal estratégia desses cibercriminosos envolve a disseminação de links fraudulentos que imitam os de empresas reconhecidas, com pequenas variações nos caracteres, visando enganar as vítimas.

Os indivíduos são ludibriados a participar de pesquisas falsas e a compartilhar estes links com amigos para completar o que acreditam ser um processo de cadastro para vagas de emprego. Consequentemente, são direcionados a páginas que coletam dados sensíveis, incluindo credenciais de redes sociais, nomes completos e CPFs.

Estatísticas alarmantes e a eficiência dos golpes

O dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, destacou um aumento expressivo nos golpes de emprego falso, identificando um crescimento de 174% nas tentativas de fraude entre janeiro e outubro de 2019, comparado ao mesmo período do ano anterior. O número de tentativas detectadas saltou de 861.962 para 2.368.296. Em média, 10 novos links maliciosos são identificados mensalmente, evidenciando a evolução e adaptação constante desses esquemas fraudulentos.

Você pode gostar: RG emitido em 2005 ou outra data? Idosos podem ter direito a PRESENTÃO

O impacto e a exploração de redes sociais

Emilio Simoni, diretor do dfndr lab, enfatiza que os dados obtidos dos usuários são utilizados para perpetuar a disseminação do golpe, alcançando amigos das vítimas através de mensagens e publicações.

Além disso, os criminosos frequentemente empregam essas informações em fraudes financeiras complexas, como a solicitação de empréstimos indevidos, realização de compras não autorizadas e até a abertura de empresas fictícias.

A expectativa é de que os golpes envolvendo falsas ofertas de emprego se tornem ainda mais comuns nas próximas semanas, especialmente com a aproximação do período natalino. A demanda por vagas temporárias aumenta significativamente nesta época do ano, criando um cenário ideal para os cibercriminosos explorarem ainda mais pessoas em busca de oportunidades de trabalho.

Prevenção e conscientização

Este cenário reforça a importância da conscientização e da adoção de medidas preventivas por parte dos usuários da internet. Verificar a autenticidade dos links, desconfiar de ofertas de emprego que pareçam demasiadamente vantajosas e não compartilhar dados pessoais em sites ou plataformas desconhecidas são práticas essenciais para evitar cair em golpes.

A informação e a precaução são as principais ferramentas disponíveis para combater essa tendência alarmante de exploração da vulnerabilidade econômica e social.

Você pode gostar: Aprenda a liberar o PIS/Pasep de março na sua conta da Caixa ou BB