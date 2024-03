Carteira assinada para motoristas Uber e outros apps entra em pauta

Milhares de brasileiros hoje se dedicam à condução de veículos através de aplicativos como Uber e 99, buscando uma fonte de renda flexível e autônoma. Essa realidade está prestes a ganhar um novo capítulo.

Recentemente, um projeto de lei que visa regulamentar essa atividade profissional foi assinado pelo presidente Lula e encaminhado ao Congresso. Este movimento marca uma importante etapa nas negociações entre governo, empresas de aplicativos e sindicatos.

Entenda as mudanças propostas pelo governo para os motoristas de apps como Uber e 99, incluindo remuneração por hora e benefícios sociais. (Foto divulgação)

Entendendo o Projeto de Lei para motoristas Uber

A proposta, no entanto, não sugere um vínculo empregatício tradicional entre os motoristas e as plataformas digitais. O que está em jogo é a criação de uma nova categoria, nomeada como “trabalhador autônomo de plataforma”. Esta regulamentação traz consigo uma série de direitos, como a garantia de uma remuneração mínima e inclusão previdenciária.

Segundo o projeto, os motoristas poderão contar com uma remuneração de R$ 32,10 por hora, excluindo o tempo de espera entre corridas.

Além disso, está prevista uma quantia mínima de R$ 1.412 para aqueles que cumprirem 8 horas de trabalho efetivo. Desta soma, R$ 24,07 seriam destinados a cobrir despesas operacionais, como uso do veículo e gastos com combustível, e R$ 8,03 seriam para a prestação do serviço.

Impacto para os Motoristas

Isso implica que um motorista que trabalhe 22 dias por mês, durante 8 horas diárias, teria uma renda mínima garantida de R$ 5.649,60. Além disso, o projeto de lei propõe uma contribuição de 7,5% ao INSS sobre o lucro efetivo, visando assegurar direitos previdenciários como a aposentadoria.

Há também uma proposta de limite de atuação nos aplicativos, estipulada em 12 horas diárias por motorista no mesmo sistema. Além disso, as motoristas mulheres teriam direito a auxílio-maternidade, entre outros benefícios, fortalecendo a proteção social dessas profissionais.

Outro ponto importante é que, com a regulamentação da profissão, os sindicatos poderão negociar diretamente com as empresas, algo que até então não era possível devido à ausência de uma representação formal para a categoria.

Os atuais benefícios para os motoristas de Uber

Atualmente, os motoristas que trabalham com a Uber e outros aplicativos similares já desfrutam de alguns benefícios, mesmo antes da implementação do novo projeto de lei. Uma das principais vantagens é a flexibilidade de horários, permitindo aos motoristas escolherem quando e por quanto tempo desejam trabalhar, adequando a rotina de trabalho às suas necessidades e compromissos pessoais.

Além disso, há a liberdade de atuação em diferentes regiões, oferecendo a possibilidade de explorar diferentes áreas e potencializar os ganhos. Outro ponto positivo é o pagamento semanal, que facilita o fluxo de caixa dos motoristas, permitindo uma gestão financeira mais imediata e eficiente.

A Uber também oferece aos seus motoristas parceiros acesso a programas de recompensas, como descontos em combustível, manutenção do veículo e até seguros, dependendo da quantidade de viagens realizadas e avaliações recebidas.

Adicionalmente, existem iniciativas que promovem educação e treinamento, como parcerias com plataformas de cursos online e workshops de aperfeiçoamento profissional. Esses programas visam não apenas melhorar a experiência de condução e o serviço ao cliente, mas também auxiliam no desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais que transcendem a atividade de dirigir, oferecendo uma oportunidade de crescimento contínuo para os motoristas parceiros.

