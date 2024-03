Um júri exclusivamente feminino, no âmbito do Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), selecionou os cinco carros mais apreciados pelas mulheres. Esta premiação, única no setor automobilístico por seu júri composto apenas por mulheres, destacou modelos que variam entre elétricos e de luxo, atendendo a critérios como dirigibilidade, tecnologia, conforto e relação custo-benefício. A seguir, apresentamos os modelos vencedores e suas principais características.

Mulheres elegem os MELHORES CARROS DO MUNDO; a lista é boa | Imagem de Алексей Пухляков por Pixabay

Seleção de veículos preferidos pelas mulheres

Entre os eleitos, encontram-se o Volvo EX30, BMW Série 5, Kia EV9, Volkswagen Amarok e Aston Martin DB12, cada um sobressaindo-se em suas respectivas categorias.

Detalhes dos modelos vencedores

Volvo EX30 : Premiado como o melhor ‘Carro Familiar’, este SUV sueco se destaca por seu conforto, espaço interno e eficiência energética, prometendo uma autonomia de até 450 km, ideal para quem busca uma opção premium compacta.

Kia EV9 : Vitorioso em sua categoria, o SUV sul-coreano chama atenção pelo design inovador e avançados recursos tecnológicos, além de oferecer amplo espaço interno para passageiros.

Volkswagen Amarok : A nova geração desta caminhonete não só foi reconhecida como a melhor opção 4×4 & Pick-Up por suas impressionantes capacidades off-road e de carga, mas também pela diversidade de opções de motorização.

BMW Série 5 : Este veículo da oitava geração destaca-se pela incorporação de tecnologia avançada e um interior confortável e totalmente vegano, uma inovação no segmento.

Aston Martin DB12: Como o Carro do Ano na categoria 'Carro Exclusivo', este modelo luxuoso não economiza em elegância ou performance, equipado com um motor V8 biturbo capaz de atingir 680 cv, alcançando 325 km/h e acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos.

Antecipação do grande vencedor

A premiação WWCOTY, que celebra a preferência automobilística feminina, promete revelar o grande vencedor do ano no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, reconhecendo assim o impacto e a importância das mulheres no mercado automotivo.

Esta iniciativa não apenas valoriza as escolhas e preferências femininas, mas também enfatiza a diversidade e a inclusão no universo automobilístico.

Vale a pena financiar um veículo?

Financiar um veículo pode valer a pena dependendo de circunstâncias individuais e objetivos financeiros. Para quem não dispõe de capital suficiente para compra à vista, o financiamento emerge como uma alternativa viável, permitindo adquirir um bem de valor considerável mediante o pagamento em parcelas.

Contudo, é essencial considerar a taxa de juros aplicada ao longo do contrato, pois ela pode significar um acréscimo substancial ao custo final do veículo. Antes de optar pelo financiamento, recomenda-se avaliar a situação financeira pessoal, incluindo capacidade de pagamento mensal, estabilidade de renda e planejamento a longo prazo.

Além disso, pesquisar e comparar diferentes ofertas de financiamento é fundamental para encontrar condições mais favoráveis. Embora o financiamento ofereça a possibilidade de adquirir um veículo mais rapidamente, a decisão deve ser tomada com cautela, priorizando um equilíbrio entre desejo e responsabilidade financeira.

