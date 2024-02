Itaú libera empréstimo fácil com pagamento para daqui 3 meses

O Itaú Unibanco, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, anuncia uma novidade que promete aliviar o orçamento de muitos brasileiros: a oferta de um empréstimo pessoal com condições facilitadas, permitindo que o cliente inicie o pagamento somente 90 dias após a contratação.

Em um momento em que a flexibilidade financeira se torna cada vez mais necessária, essa iniciativa visa apoiar aqueles que precisam de recursos adicionais, oferecendo um respiro antes do início do pagamento das parcelas.

Descubra o empréstimo do Itaú que oferece 90 dias de carência antes do primeiro pagamento e veja como ele pode se encaixar nas suas necessidades. ( Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Como Funciona Este Empréstimo Especial do Itaú?

A proposta do Itaú é simples, porém altamente atrativa: ao contratar o empréstimo, o cliente tem a vantagem de começar a pagar a primeira parcela somente após três meses, proporcionando um período de carência que pode ser decisivo para quem está organizando as finanças ou enfrentando imprevistos.

Além disso, o banco oferece a possibilidade de escolher a data de vencimento das parcelas, adaptando-se à realidade de cada cliente para que o pagamento se encaixe da melhor forma em seu orçamento mensal.

Flexibilidade no Pagamento e Condições de Contratação

Um dos maiores atrativos deste empréstimo é a extensão do prazo de pagamento, que pode chegar a 72 meses (6 anos), dependendo do planejamento financeiro e da capacidade de pagamento do cliente.

Para tornar o processo ainda mais acessível, o Itaú simplifica a contratação do empréstimo através de seu aplicativo móvel, disponível tanto para Android quanto para iOS, permitindo que os correntistas realizem a operação com alguns cliques, sem sair de casa.

Quem Pode Aproveitar?

Esta modalidade de empréstimo está disponível exclusivamente para clientes do Itaú, incluindo aqueles que optarem por se tornar correntistas para aproveitar essa e outras facilidades. A abertura de conta pode ser feita de maneira prática e rápida pela internet, abrindo portas para essa e outras soluções financeiras oferecidas pelo banco.

Para solicitar o empréstimo, basta acessar a conta pelo aplicativo, selecionar a opção “Empréstimo” seguida de “Crédito pessoal”, e realizar uma simulação para escolher o valor desejado e o número de parcelas. Após a aprovação, o valor é disponibilizado na conta do cliente imediatamente, até mesmo nos finais de semana, demonstrando a agilidade e eficiência do serviço.

O pagamento pode ser efetuado via débito automático em conta ou por meio de boleto bancário, oferecendo versatilidade e comodidade aos clientes. Além disso, o Itaú prevê situações onde o saldo pode não ser suficiente para a quitação da parcela, possibilitando o débito parcial ou a utilização de outra conta do mesmo titular, garantindo flexibilidade e evitando atrasos.

O empréstimo pessoal com pagamento postergado do Itaú representa uma excelente oportunidade para quem busca alívio financeiro e flexibilidade nas suas obrigações. Com facilidades no processo de contratação e opções de pagamento adaptáveis, o Itaú reafirma seu compromisso em apoiar seus clientes através de soluções inovadoras e personalizadas.

