Nos últimos anos, o hábito de incluir o CPF na nota fiscal ganhou popularidade entre os consumidores brasileiros, motivado por uma série de benefícios fiscais e a crença de que tal prática poderia influenciar positivamente a pontuação de crédito, ou Serasa Score. Contudo, esclarecimentos recentes da Serasa têm ajustado essa percepção.

Presentão da Serasa para quem que colocou CPF na nota em 2023 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mitos e realidades sobre o CPF na nota e o Serasa score

A ideia de que adicionar o CPF nas notas fiscais poderia melhorar o Serasa Score se sustentava na suposição de que isso demonstraria responsabilidade fiscal. No entanto, a Serasa veio a público para esclarecer que não existe uma relação direta entre a inclusão do CPF em notas fiscais e a pontuação de crédito no Serasa Score.

Essa prática, embora valiosa por outros motivos, não é um fator considerado na avaliação de crédito.

Benefícios mantidos ao incluir o CPF na nota

Apesar da inexistência de impacto no Serasa Score, a inclusão do CPF na nota fiscal permanece benéfica por outras razões. Em determinados estados, essa prática habilita os consumidores a obterem reduções no IPVA, descontos no IPTU, além de possibilitar a participação em sorteios com prêmios monetários. Estes incentivos visam fomentar a responsabilidade fiscal entre os cidadãos, contribuindo para a luta contra a evasão fiscal e promovendo a arrecadação adequada de impostos.

Melhorando seu Serasa score

Embora o CPF na nota não afete o Serasa Score, existem estratégias eficazes para melhorar sua pontuação de crédito, conforme recomendado pela Serasa:

Pagamentos em dia: A pontualidade nos pagamentos é crucial. Atrasos podem prejudicar sua pontuação, portanto, organize-se para honrar suas contas em dia.

Negociação de dívidas: Dívidas não resolvidas impactam negativamente sua pontuação. Negociar e quitar dívidas demonstra responsabilidade financeira.

Histórico de crédito positivo: Um histórico saudável de crédito, com uso consciente de cartões e relações sólidas com instituições financeiras, favorece sua pontuação.

Solicitações de crédito moderadas: Pedir crédito a múltiplas fontes em curto espaço de tempo pode sinalizar instabilidade financeira, afetando negativamente sua pontuação.

Acessando benefícios do CPF na nota em 2023

Para aqueles interessados em consultar ou resgatar os benefícios acumulados com o CPF na nota em 2023, o processo é simplificado e pode ser feito online:

Visite o site da Secretaria da Fazenda do seu estado. Faça login com seus dados pessoais. Verifique a disponibilidade de saldo. Siga as instruções para transferir o saldo acumulado, se disponível.

Além disso, através do mesmo portal, é possível se inscrever em sorteios e outros programas de incentivo fiscal. É importante estar atento à expiração de créditos e realizar transferências periodicamente para não perder benefícios acumulados.

Em resumo, enquanto o ato de incluir o CPF na nota fiscal não influencia diretamente o Serasa Score, ele traz uma série de benefícios fiscais e contribui para a promoção da responsabilidade fiscal. Paralelamente, adotar práticas financeiras saudáveis é essencial para manter ou melhorar sua pontuação de crédito no Serasa.

