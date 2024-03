O aplicativo Telefone do Google, conhecido por sua interface intuitiva e recursos práticos, introduziu recentemente um novo design na tela de chamadas. Além dessa novidade visual, o aplicativo agora está incorporando duas importantes melhorias que prometem enriquecer a experiência dos usuários.

Trata-se da integração com o WhatsApp e a incorporação de chamadas de vídeo, recursos que estão começando a se tornar disponíveis e que destacam a versatilidade do Telefone do Google.

Google integra telefone do WhatsApp no mesmo celular para gerar vídeo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Integração com WhatsApp

A primeira grande novidade é a integração do Telefone do Google com o WhatsApp. Agora, o aplicativo exibe no histórico tanto chamadas feitas quanto recebidas por meio do WhatsApp. Essa funcionalidade não é totalmente inédita, considerando que já existia integração com outros aplicativos de mensagens.

No entanto, é a primeira vez que o aplicativo da Meta participa dessa integração, marcando um importante passo em direção à conveniência e à centralização das comunicações no dispositivo móvel.

Segundo relatos do usuário Kishore Krishna, essa integração já se encontra ativa na versão v124.0.608164421-publicbeta do Telefone do Google Beta, quando usada em conjunto com a versão v2.24.6.6 do WhatsApp, indicando um avanço significativo na interoperabilidade entre os serviços.

Chamadas de vídeo e integração com Google Meet

Além da integração com o WhatsApp, o Telefone do Google aprofundou sua sinergia com o Google Meet. Agora, um atalho para iniciar chamadas de vídeo é exibido diretamente na tela de gestão de chamadas de voz.

Ao tocar nesse atalho, o usuário é redirecionado para o Google Meet, onde pode facilmente criar um convite para iniciar uma videochamada com o contato em questão. Essa funcionalidade representa uma ampliação significativa nas opções de comunicação disponíveis para os usuários, facilitando a transição entre diferentes modos de interação.

Lançamento gradual e expectativas futuras

Essas inovações estão sendo implementadas de maneira gradual, através de atualizações nos servidores do Google, que ativam os novos atalhos e integrações de forma manual. A expectativa é de que tais melhorias se tornem disponíveis para um número maior de dispositivos nas semanas seguintes, expandindo o alcance dessas funcionalidades e potencializando a utilidade do Telefone do Google para seus usuários.

As recentes atualizações no Telefone do Google sublinham o compromisso da empresa em oferecer uma experiência de usuário mais rica e integrada. Ao incorporar o WhatsApp em seu histórico de chamadas e aprofundar a integração com o Google Meet para chamadas de vídeo, o aplicativo não apenas se torna mais conveniente, mas também reforça seu papel como uma central de comunicação essencial no ecossistema de aplicativos Google.

Essas melhorias, sem dúvida, estabelecem um novo padrão para as interações digitais no cotidiano dos usuários.

