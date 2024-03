Comunicado da SERASA: até dia 28 tem feirão para quitar as dívidas

Em um movimento para aliviar a carga financeira de milhões de brasileiros, a Serasa, em colaboração com o programa governamental Desenrola Brasil, anuncia o “MegaFeirão” Serasa e Desenrola.

Esta iniciativa, válida até 28 de março, é uma chance inédita para indivíduos regularizarem suas dívidas, contando com a participação de mais de 700 empresas de diversos setores. Os descontos oferecidos podem ser excepcionais, chegando até 99%, com várias opções de parcelamento.

Limpe seu nome com o MegaFeirão Serasa e Desenrola Brasil! Negociações facilitadas com descontos inéditos até 28 de março. Encontre as melhores opções para quitar suas dívidas com empresas de diversos setores e comece a reconstruir sua vida financeira. (Foto divulgação)

Como Participar e Aproveitar as Oportunidades do Feirão Serasa

Para aproveitar as oportunidades do “MegaFeirão” Serasa e Desenrola, é simples: basta acessar a plataforma da Serasa, seja pelo site ou pelo aplicativo. Uma vez logado, o usuário pode verificar todas as dívidas disponíveis para negociação.

As ofertas do programa Desenrola Brasil estão listadas separadamente para facilitar a consulta e escolha dos interessados.

As negociações podem incluir dívidas de bancos, securitizadoras, empresas de telecomunicações, varejistas e concessionárias de serviços públicos, como água e energia. Os métodos de pagamento são diversos, incluindo Pix e boleto, com possibilidade de parcelamento em até 72 vezes.

Veja mais sobre: Serasa libera cartão de crédito fácil: aprenda como pedir

Benefícios de Aproveitar o Feirão

Aproveitar o “MegaFeirão” Serasa e Desenrola Brasil traz uma série de benefícios significativos para quem está em busca de equilibrar suas finanças. Entre as vantagens, destacam-se:

Descontos Incomparáveis: Os participantes têm acesso a descontos que podem chegar a até 99%, permitindo quitar dívidas por uma fração do valor original. Diversidade de Empresas Participantes: Com mais de 700 empresas envolvidas, há uma ampla variedade de dívidas que podem ser negociadas, abrangendo desde bancos e securitizadoras até empresas de telecomunicações e varejistas. Opções Flexíveis de Pagamento: Ofertas de parcelamento em até 72 vezes facilitam o ajuste do pagamento ao orçamento do devedor, além da opção de pagamento à vista via Pix ou boleto. Facilidade de Acesso: O processo de negociação pode ser realizado de forma simples e rápida, através da plataforma online da Serasa ou nas agências dos Correios.

Benefícios e Facilidades do “MegaFeirão” para os Endividados

O “MegaFeirão” Serasa e Desenrola vai além de proporcionar um meio para quitar dívidas; ele oferece uma oportunidade real de recuperação de crédito e de reinserção no mercado de consumo. Essa chance é valiosa para milhões de brasileiros que buscam sair do vermelho e retomar o controle de suas vidas financeiras.

Além disso, para quem não consegue acessar os serviços online, o Feirão está disponível nas agências dos Correios de todo o Brasil, por uma taxa adicional de R$ 4,20. Este evento representa um passo importante na direção da recuperação econômica e do bem-estar financeiro de muitos brasileiros, mostrando o compromisso da Serasa e do Governo Federal em ajudar a população a superar desafios financeiros.

Você também pode gostar de: Desmistificando a Serasa: qual é o Score ideal para aprovar financiamento