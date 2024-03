A partir da próxima sexta-feira (1º), entra em vigor um sistema inovador para o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), marcando o início de uma nova era na administração deste benefício.

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou, nesta terça-feira (27), o lançamento do FGTS Digital, uma plataforma que promete modernizar e agilizar todo o processo de gestão do FGTS.

FGTS destrava PIX para trabalhador a partir de março | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Fique atento a estes detalhes do FGTS Digital

Este avanço tecnológico oferecerá aos trabalhadores a conveniência de acessar guias digitais para pagamento e uma variedade de serviços online. Notavelmente, a introdução do Pix como método de pagamento se destaca pela sua eficiência, prometendo transações mais rápidas e simplificadas.

A plataforma FGTS Digital vai além, possibilitando a emissão facilitada de guias, a personalização de extratos de pagamento, a checagem de débitos pendentes, e a consulta de históricos de pagamentos. As guias poderão ser emitidas diretamente pelo portal do FGTS Digital ou através do e-Social, simplificando o acesso para empregadores.

Desenvolvido por meio de uma colaboração entre o Serpro, a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Gestão e Inovação e o Conselho Curador do FGTS, este sistema representa um marco importante para a gestão do FGTS.

Ajustes e preparação para a implementação

A implementação do FGTS Digital, inicialmente prevista para janeiro de 2024, foi adiada após solicitação dos empregadores por mais tempo para adaptação. Esse período adicional visa facilitar a transição, permitindo aos usuários se familiarizar com o sistema e assegurar que a mudança não impacte negativamente as rotinas fiscais e trabalhistas.

A decisão de postergar a implementação também levou em consideração o estado de calamidade pública decretado em alguns municípios do Rio Grande do Sul, afetando o calendário de vencimentos do FGTS.

Durante a fase de testes, iniciada em agosto do ano anterior, foram identificadas oportunidades para melhorias e inclusão de novas funcionalidades no sistema, conforme apontado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho.

Esses ajustes são parte dos esforços para garantir que o FGTS Digital atenda às necessidades de todos os envolvidos, otimizando processos para empregadores e oferecendo maior controle e transparência para os trabalhadores.

Com a chegada do FGTS Digital, espera-se uma transformação significativa na maneira como empregadores e empregados interagem com o Fundo de Garantia, promovendo eficiência, segurança e modernidade no cumprimento dessas obrigações fundamentais.

