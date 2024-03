As contribuições de mulheres pioneiras na ciência e tecnologia têm sido fundamentais na quebra de estereótipos e na abertura de portas para futuras gerações. Essas mulheres desafiaram normas e superaram obstáculos significativos para alcançar feitos notáveis, estabelecendo precedentes importantes para outras mulheres.

Top 10 mulheres que REVOLUCIONARAM a história e a ciência | Imagem via Reprodução

A Luta pela igualdade e reconhecimento

Historicamente, o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, marca a luta incessante das mulheres por igualdade, justiça e direitos. Instituído pela ONU em 1975, este dia é um lembrete anual da necessidade de continuar avançando na luta pelos direitos das mulheres.

No entanto, estudos recentes indicam uma preocupante retração no apoio aos movimentos feministas e ao protagonismo feminino. Um relatório de 2024 da ONU Mulheres destaca o persistente sexismo e misoginia na sociedade, enfatizando a volatilidade dos direitos femininos, que podem ser rapidamente questionados em tempos de crise.

No Brasil, o impacto das demissões em massa no setor de tecnologia em 2023 recaiu desproporcionalmente sobre as mulheres, que representaram quase 70% dos desligamentos, segundo o Layoffs Brasil. Esta estatística alarmante reflete o alerta de Simone de Beauvoir sobre a fragilidade dos direitos femininos.

Você pode gostar: Novo emprego para 3 signos ainda em março. veja a lista

Pioneirismo e inovação

Mulheres notáveis têm sido fundamentais na expansão dos campos de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), tradicionalmente dominados por homens. Ada Lovelace, a matemática britânica do século XIX, é frequentemente celebrada como a primeira programadora da história, tendo desenvolvido algoritmos para a máquina analítica de Charles Babbage.

Bertha Lutz, bióloga e ativista brasileira, lutou incansavelmente pelos direitos das mulheres, contribuindo significativamente para a conquista do sufrágio feminino no Brasil. Enquanto Hedy Lamarr, conhecida por sua carreira em Hollywood, também se destacou como inventora, co-criando um precursor dos atuais sistemas de Wi-Fi e Bluetooth.

Outra figura chave é Rosalind Franklin, cujas pesquisas foram cruciais para o entendimento da estrutura do DNA, embora seu reconhecimento tenha sido ofuscado pelos seus colegas masculinos. Grace Hopper é lembrada por suas inovações na programação de computadores, tendo desenvolvido a primeira linguagem de programação de alto nível, a COBOL.

Mae Jemison, a primeira mulher negra no espaço, não apenas quebrou barreiras na NASA, mas também se dedicou a promover a educação científica para jovens. Ursula Burns e Virginia Rometty lideraram grandes empresas de tecnologia, como a Xerox e a IBM, respectivamente, demonstrando a capacidade feminina em cargos de alta liderança. Sheryl Sandberg, por sua vez, impulsionou o crescimento do Facebook antes de se voltar para a filantropia e o apoio ao empoderamento feminino nos negócios.

A Dra. Jaqueline Goes se destacou recentemente por liderar a equipe que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 no Brasil em tempo recorde, um feito que colocou em destaque a competência feminina na ciência.

As histórias dessas mulheres pioneiras são fontes de inspiração e prova de que, apesar dos desafios, é possível superar barreiras e contribuir significativamente para o progresso da humanidade.

Seus legados não apenas moldaram o presente, mas também pavimentaram o caminho para futuras gerações de mulheres em STEM. A celebração de suas conquistas deve servir como um lembrete constante da necessidade de promover a igualdade de gênero e o reconhecimento das contribuições femininas em todas as esferas da sociedade.

Você pode gostar: 3 signos que saberão TUDO antes da hora em março: 6º sentido em alta