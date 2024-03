Embora seja comum associar viagens internacionais à necessidade de um passaporte, existem exceções notáveis que permitem a entrada em alguns países utilizando apenas o RG. Muitos brasileiros, até por não terem a necessidade frequente de viagens ao exterior, nunca chegaram a emitir um passaporte.

Contudo, o que poucos sabem é que, para visitar nações integrantes do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, o passaporte não é um requisito.

Brasileiro podem entrar tranquilamente sem passaporte nestes 9 países; para qual você iria | Imagem de Joshua Woroniecki por Pixabay

Países acessíveis sem passaporte para brasileiros

Para brasileiros interessados em explorar os países vizinhos, a regra do Mercosul facilita o trânsito. Entre os países que permitem a entrada de brasileiros sem a necessidade de passaporte, incluem-se:

Argentina

Uruguai

Chile

Peru

Colômbia

Venezuela

Bolívia

Equador

Paraguai

Para turismo nestes países, basta apresentar uma carteira de identidade (RG) emitida nos últimos 10 anos, que possua uma fotografia atual que facilite o reconhecimento do titular. Documentos como a CNH ou carteiras profissionais, assim como certidões de nascimento ou casamento, não são válidos para essa finalidade.

Exceções e regras específicas

Vale ressaltar que, para propósitos distintos do turismo, como trabalho, estudos, mudança de residência ou tratamentos de saúde, o passaporte torna-se indispensável.

Situação para viagens à Europa

Quando se trata de visitar países europeus, o cenário muda completamente para os brasileiros. Destinos como Itália, Portugal, França e Alemanha exigem, sem exceção, a apresentação de um passaporte válido. A única exceção a essa regra aplica-se a indivíduos com dupla cidadania europeia, que podem se movimentar livremente pelo Espaço Schengen sem necessidade de passaporte.

Vistos para países europeus

Importante destacar que a obrigatoriedade do passaporte não implica automaticamente na necessidade de um visto para turistas brasileiros que planejam visitar países europeus. Isso significa que, apesar da exigência de passaporte, muitas vezes não é necessário solicitar um visto para estadias curtas com fins turísticos.

Você também pode gostar: “Lei da POUPANÇA” de Lula enviará R$ 2.000; seu CPF foi colocado na fila?

Como usar o cartão de crédito para ‘viajar de graça’?

Utilizar o cartão de crédito como ferramenta para “viajar de graça” pode parecer complexo, mas é uma estratégia acessível quando bem planejada. Primeiro, escolha um cartão de crédito que ofereça um bom programa de pontos ou milhas aéreas. Esses programas permitem acumular pontos a partir de suas despesas cotidianas, que posteriormente podem ser trocados por passagens aéreas ou estadias em hotéis.

Faça suas compras habituais com o cartão, incluindo despesas maiores e recorrentes, para maximizar o acúmulo de pontos. Porém, é crucial pagar a fatura integralmente todo mês para evitar juros, que podem anular os benefícios dos pontos acumulados.

Alguns cartões também oferecem bônus de adesão significativos ou pontos extras em categorias específicas de gastos, como viagens e alimentação. Esteja atento a promoções especiais de acúmulo de pontos e parcerias entre o banco emissor do cartão e companhias aéreas ou redes de hotéis.

Por fim, planeje com antecedência para otimizar o uso dos pontos, considerando períodos de menor demanda para viagens, o que pode reduzir o custo em pontos das passagens ou diárias de hotel. Assim, com disciplina e estratégia, é possível usar o cartão de crédito para cobrir despesas de viagens, aproximando-se do conceito de “viajar de graça”.

Você também pode gostar: Banco do Brasil lança 3 AVISOS sobre poupança e o que acontecerá com o dinheiro