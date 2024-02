Trabalhou em 2023 na CLT? Veja se o abono cai este ano ou só em 2025; e agora…

Se você fez parte do time de trabalhadores regidos pela CLT em 2023, pode estar se perguntando: “Será que receberei o abono salarial este ano ou apenas em 2025?” A espera acabou, e temos as informações que você precisa para planejar seu ano com mais tranquilidade e, quem sabe, um pouco mais de dinheiro no bolso.

Quem Está Elegível para o Abono Salarial em 2024?

O abono salarial, conhecido popularmente pelo nome de PIS/PASEP, é um benefício que gera expectativa anualmente entre os trabalhadores brasileiros. Com o pagamento iniciando em 2024 para os nascidos em janeiro, muitos se questionam sobre a elegibilidade, principalmente aqueles que trabalharam em 2023.

Para ter direito ao PIS/PASEP em 2024, o trabalhador precisa cumprir alguns critérios específicos: ter recebido até dois salários mínimos por mês, ter atuado de forma remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base de 2022, e estar cadastrado no PIS/PASEP por no mínimo cinco anos.

Além disso, é crucial que o empregador tenha reportado as informações do trabalhador na RAIS e no eSocial dentro dos prazos estabelecidos.

Aqueles que colocaram a mão na massa durante 2023, infelizmente, terão que aguardar até 2025 para receber o abono referente a esse ano de trabalho.

Valor Ampliado do PIS/PASEP em 2024

Com o recente aumento do salário mínimo, o valor do PIS/Pasep também viu um crescimento, tornando o benefício ainda mais significativo para os trabalhadores.

O cálculo é feito baseado no número de meses trabalhados no ano-base, permitindo que o trabalhador receba 1/12 do valor total do salário mínimo por mês trabalhado, chegando a um máximo de R$ 1.412,00 para quem trabalhou o ano inteiro.

Como Acessar Seu Abono Salarial?

A boa notícia é que acessar seu abono salarial é mais fácil do que você imagina. Para os correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o valor será depositado automaticamente.

Quem não possui conta nesses bancos também não precisa se preocupar: na Caixa, será aberta uma poupança digital acessível pelo aplicativo Caixa Tem, enquanto no Banco do Brasil, será possível solicitar a transferência do valor para uma conta de mesma titularidade através do aplicativo BB PASEP.

Calendário Oficial: Quando Receberei?

O calendário do abono salarial é definido pelo mês de nascimento do trabalhador, começando em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro e seguindo até 15 de agosto para os de dezembro. É essencial ficar atento às datas para não perder o prazo de recebimento do seu benefício.

A espera pelo abono salarial pode ser ansiosa, mas estar informado sobre o processo e os critérios de elegibilidade ajuda a planejar melhor o seu ano financeiro.

Se você trabalhou em 2023, terá que esperar um pouco mais para o abono, mas isso não significa que você está sem suporte. Use esse tempo para planejar, economizar e talvez investir, para quando o benefício chegar, você estar ainda mais preparado para fazer bom uso dele.

