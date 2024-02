Pagamento EXTRA NO ABONO 2024: mais de R$ 1.390,00 já liberado na lista de CPFs

Você já conferiu a lista de CPFs para o abono salarial 2024? A expectativa é grande, e a boa notícia é que mais de R$ 1.390,00 já está sendo liberado para muitos brasileiros. Vem comigo entender como isso pode afetar você e como verificar se é um dos felizardos!

Abono salarial PIS/Pasep 2024: Saiba como verificar seu direito a um pagamento extra de até R$ 1.412,00. Veja agora os passos para não ficar de fora! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Entenda o Abono Salarial PIS/Pasep

O ano de 2024 traz novidades animadoras para os trabalhadores brasileiros com o pagamento do abono salarial PIS/Pasep. Pois bem, essa é uma realidade para muitos trabalhadores que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O abono salarial PIS/Pasep é aquele empurrãozinho financeiro que muitos esperam ansiosamente todo ano. Mas, o que é exatamente e quem tem direito? Para ter direito, você precisa:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado remuneradamente por pelo menos 30 dias em 2022;

Receber até dois salários mínimos de média mensal;

E ter seus dados corretamente informados na RAIS/eSocial pelo empregador.

Se você se encaixa nesses critérios, parabéns!

O valor recebido varia conforme o tempo de trabalho em 2022, indo de R$ 118,00 a R$ 1.412,00. A regra é simples: cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo vigente. Assim, o benefício é personalizado, refletindo diretamente o período de atividade do profissional.

Você pode estar na lista para receber um valor que varia de R$ 118,00 a R$ 1.412,00 em 2024, dependendo dos meses trabalhados em 2022.

Calendário de Pagamento: Fique de Olho nas Datas!

O Governo Lula manteve o calendário de pagamento tradicional, sem antecipações. Para os nascidos em janeiro, o benefício já começou a ser pago a partir de 15/02/2024, seguindo até os nascidos em dezembro, com pagamentos até 15/08/2024. Mas não se preocupe, você tem até 27/12/2024 para resgatar seu benefício.

Confira as datas completas:

Janeiro: 15/02/2024 até 27/12/2024

Fevereiro: 15/03/2024 até 27/12/2024

Março e Abril: 15/04/2024 até 27/12/2024

Maio e Junho: 15/05/2024 até 27/12/2024

Julho e Agosto: 17/06/2024 até 27/12/2024

Setembro e Outubro: 15/07/2024 até 27/12/2024

Novembro e Dezembro: 15/08/2024 até 27/12/2024

Como Verificar Seu Direito ao Abono

Quer saber se seu nome está na lista? A Carteira de Trabalho Digital é sua melhor amiga nessa jornada. Basta logar com sua conta Gov.br e verificar na aba “Benefícios”. Se aparecer “Habilitado” para o ano-base 2022, prepare-se para receber seu abono em 2024!

Não Fique de Fora

Se ainda restarem dúvidas, não hesite em buscar ajuda. O Ministério do Trabalho e as Superintendências Regionais estão aí para te apoiar. Use o telefone 158 ou o e-mail trabalho.uf@economia.gov.br para entrar em contato.

O abono salarial PIS/Pasep é mais que um benefício; é um reconhecimento pelo seu trabalho duro. Se você tem direito, este é o momento de verificar e garantir que esse valor extra não passe despercebido. Afinal, quem não gostaria de um bônus de até R$ 1.412,00?

