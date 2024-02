O Banco do Brasil, reconhecido como um dos principais destinos para brasileiros interessados em poupar e acumular recursos financeiros de forma mensal, emitiu importantes comunicados aos seus correntistas, especialmente àqueles com contas poupança.

Banco do Brasil lança 3 AVISOS sobre poupança e o que acontecerá com o dinheiro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Futuro das contas poupança no Banco do Brasil

Os clientes do Banco do Brasil estão sendo aconselhados a prestar atenção especial aos avisos emitidos pela instituição financeira, devido a três anúncios significativos relacionados às contas poupança, que têm gerado grande expectativa e alerta entre os usuários.

Segundo informações disponibilizadas pelo próprio Banco do Brasil em seu site oficial, a conta poupança é vista como um meio de reserva financeira, destinada a objetivos futuros, cuja rentabilidade é regulamentada por legislação específica e varia conforme a taxa Selic.

Detalhamento da rentabilidade da poupança

A performance financeira da poupança é diretamente influenciada pela taxa Selic. Para titulares de contas de Pessoa Física, a poupança oferece um rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR) quando a Selic supera 8,5% ao ano.

Em cenários onde a Selic é igual ou inferior a 8,5% ao ano, a rentabilidade é ajustada para 70% da meta da Selic mais TR. Importante ressaltar que depósitos realizados até o dia 03 de maio de 2012 seguem a remuneração de 0,5% ao mês mais TR, independente das flutuações da Selic.

Liquidez e Rentabilidade

A conta poupança do Banco do Brasil apresenta liquidez diária, permitindo saques a qualquer momento pelo correntista. Contudo, ao contrário de outras opções de investimento como CDB, LCI e LCA, a poupança não acumula rentabilidade diariamente.

É crucial compreender que a rentabilidade da poupança é calculada mensalmente (ou trimestralmente para Pessoas Jurídicas) na data de aniversário da aplicação. Portanto, resgates realizados antes dessa data não resultam em ganhos. Para Pessoas Jurídicas sem fins lucrativos, o procedimento é idêntico ao aplicado para Pessoas Físicas.

Este comunicado sublinha a importância de os correntistas estarem atentos às normas e condições que regem suas contas poupança no Banco do Brasil, especialmente em relação à rentabilidade e às possibilidades de resgate, garantindo assim a máxima eficiência de seus investimentos.

Como abrir uma conta no Banco do Brasil?

Para abrir uma conta no Banco do Brasil, o processo é simplificado e acessível, podendo ser iniciado de maneira online ou presencialmente em uma agência. Primeiramente, é recomendável acessar o site oficial do Banco do Brasil ou baixar o aplicativo do banco em seu smartphone para explorar as opções de conta disponíveis e escolher aquela que melhor atenda às suas necessidades financeiras.

Se optar pelo procedimento online, será necessário preencher um formulário com informações pessoais, como nome completo, CPF, endereço e contato. Após o preenchimento, documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda devem ser enviados digitalmente para análise.

Uma vez aprovada a abertura da conta, o banco entrará em contato para finalizar o processo, que pode incluir a criação de senhas e a entrega do cartão bancário. Caso prefira o atendimento presencial, dirija-se a uma agência com os documentos mencionados para realizar o cadastro e receber orientações diretamente de um funcionário.

