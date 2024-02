Truque simples: receita de biscoito de polvilho sem farinha

Em busca de um lanche leve, crocante e irresistivelmente gostoso que caiba perfeitamente em sua dieta livre de glúten? A receita de biscoito de polvilho sem farinha é a solução ideal para suas tardes de café ou para aqueles momentos em que você deseja algo especial para petiscar.

Compartilhada pelo canal Ediane – Comida Mineira no YouTube, essa receita promete conquistar o paladar de todos com sua simplicidade e sabor autêntico da cozinha mineira. Prepare-se para surpreender-se com essa delícia que é fácil de fazer e ainda mais fácil de amar.

Descubra como preparar biscoitos de polvilho doce sem utilizar farinha e surpreenda-se com a simplicidade e sabor dessa receita.

Ingredientes e Modo de Preparo para biscoito de polvilho

Para preparar essa delícia, você precisará de apenas alguns ingredientes simples:

3 ovos

Meia colher de manteiga

400g de Polvilho Doce

100g de açúcar

Agora, siga as instruções:

Misture os Ingredientes: Em uma tigela, combine os ovos, a manteiga, o polvilho doce e o açúcar. Misture bem até formar uma massa homogênea. Modele os Biscoitos: Com as mãos, pegue pequenas porções da massa e modele os biscoitos conforme o formato desejado. Asse: Disponha os biscoitos modelados em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 180°C. Asse até que estejam dourados e crocantes, o que deve levar aproximadamente 20 a 25 minutos. Deixe Esfriar: Após retirar do forno, deixe os biscoitos esfriarem na assadeira por alguns minutos antes de servir.

Evite o consumo de farinha

Evitar o consumo de farinha, especialmente a farinha refinada, pode trazer diversos benefícios para a saúde e o bem-estar. Um dos principais benefícios é a melhoria na digestão e na saúde intestinal.

A farinha refinada é pobre em fibras, o que pode levar a problemas digestivos como constipação e um funcionamento intestinal irregular. Além disso, dietas ricas em alimentos processados e com alta quantidade de farinha refinada têm sido associadas ao aumento do risco de doenças inflamatórias intestinais.

Ao optar por alimentos integrais e ricos em fibras, promove-se uma melhor saúde digestiva e um equilíbrio mais saudável da microbiota intestinal.

Outro benefício significativo de reduzir ou eliminar a farinha da dieta é o potencial impacto positivo no controle do peso e na redução do risco de doenças crônicas.

Alimentos feitos com farinha refinada tendem a ter um alto índice glicêmico, causando picos e quedas rápidas nos níveis de açúcar no sangue, o que pode levar ao aumento da fome e ao acúmulo de gordura corporal.

Substituir esses alimentos por opções integrais e ricas em nutrientes pode ajudar na manutenção de um peso saudável e na prevenção de condições como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer.

Portanto, evitar a farinha não é apenas uma questão de eliminar um ingrediente da dieta, mas sim uma escolha consciente em busca de uma vida mais saudável e equilibrada.

Uma Dica Extra: Cuscuz de Frigideira

E para aqueles que adoram explorar novos sabores e receitas práticas, não deixe de conferir a receita de cuscuz de frigideira, uma preparação saborosa e super prática compartilhada no Instagram por ‘@pablofigueiredoc’.

Esta receita é uma ótima opção para variar o cardápio do dia a dia, trazendo um toque de criatividade e sabor à sua mesa.

Seguindo o conselho de hidratar o flocão e deixá-lo na geladeira, você terá uma base pronta para criar diversas variações dessa receita durante a semana, garantindo um cuscuz sempre macio e delicioso.

