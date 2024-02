INSS BOMBA! Revisões que aumentam valor a receber estão disponíveis

Você sabia que o valor da sua aposentadoria pelo INSS pode não ser definitivo? Isso mesmo, diversas situações permitem a revisão do benefício, o que pode significar um aumento considerável no valor mensal que você recebe.

Se a ideia de incrementar sua renda mensal soa atraente, então este é o momento de prestar atenção nas possibilidades que o INSS oferece para ajustar e, quem sabe, aumentar o valor da sua aposentadoria.

Não aceite menos do que você merece! Veja como as revisões do INSS podem aumentar significativamente o valor da sua aposentadoria. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Revisões que aumentam valor a receber do INSS

Erros de Cálculo: Uma Janela para Ajustes

Muitas vezes, o valor recebido está abaixo do devido por simples erros de cálculo ou períodos de trabalho não contabilizados corretamente. Se isso lhe parece familiar, saiba que uma revisão de cálculo pode ser a chave para corrigir essas discrepâncias.

Apresentar ao INSS a documentação adequada pode desencadear um processo que resultará em um benefício mais justo e adequado ao seu histórico de contribuição.

Veja mais sobre: FESTA NO INSS: titulares do BPC podem receber CHANCE ÚNICA

Condições Especiais de Trabalho: A Valorização do Seu Esforço

Para quem trabalhou sob condições nocivas à saúde, a conversão do tempo especial em comum é uma alternativa valiosa. Isso pode aumentar o tempo de contribuição e, consequentemente, o valor do benefício. É uma forma de reconhecer o desgaste sofrido e compensá-lo de maneira justa na hora da aposentadoria.

A Revisão da Vida Toda: Um Recurso em Debate

Outra possibilidade intrigante é a chamada revisão da vida toda, que permite incluir no cálculo da aposentadoria contribuições realizadas antes da implantação do Plano Real. Apesar de ainda estar em análise, essa revisão tem potencial para aumentar significativamente o valor do benefício para muitos aposentados.

Ajustes no Teto: Recuperando Valores Perdidos

E se você se aposentou entre 1991 e 2003 e seu benefício foi limitado pelo teto da época, uma revisão do teto pode ser extremamente benéfica. Muitos não receberam o ajuste devido após reajustes que superaram a inflação, e essa revisão pode representar uma significativa recuperação financeira.

Benefícios de Ações Trabalhistas: Maximizando seu Direito

Vencer uma ação trabalhista e incluir as verbas conquistadas na sua aposentadoria também é uma forma de revisão. Isso pode refletir em um aumento do valor do benefício ao considerar períodos de contribuição e remunerações anteriormente não declaradas.

Direito Adquirido Antes da Reforma: Uma Chance de Melhoria

Para quem tinha condições de se aposentar antes da Reforma da Previdência, mas foi afetado pelas novas regras, a revisão do direito adquirido pode ser uma luz no fim do túnel. Comprovar que já possuía os requisitos necessários antes da reforma pode levar a um aumento no valor recebido.

Como Proceder Para Aumentar Seu Benefício

Para solicitar uma revisão, o app Meu INSS é uma ferramenta acessível e prática. Através dele, é possível iniciar o processo de revisão de forma simples, seguindo o passo a passo disponível na plataforma e anexando os documentos necessários.

Se você suspeita que seu benefício atual não reflete de maneira adequada suas contribuições e tempo de trabalho, é hora de agir. As possibilidades de revisão são diversas e podem representar uma melhora significativa na sua renda mensal. Informe-se, reúna a documentação necessária e não hesite em buscar orientação especializada para garantir o que é seu por direito.

Leia também: MEI pode receber do INSS? A resposta pode enganar muita gente