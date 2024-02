Os Stories do Instagram, que desaparecem após 24 horas, se tornaram um dos recursos mais utilizados na plataforma, atraindo cada vez mais usuários. Contudo, em certas situações, pode ser necessário limitar a visualização desses conteúdos temporários a um grupo específico de seguidores, evitando assim reações indesejadas ou protegendo a privacidade de sua rotina digital.

Aprenda como bloquear o Story do Instagram para pessoas chatas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Escolha quem pode ver seus stories

Felizmente, o Instagram oferece a opção de ocultar seus Stories de usuários específicos, permitindo um controle detalhado sobre quem pode ver seus momentos compartilhados.

Passo a passo para ocultar Stories diretamente:

Acesso Direto Pelos Stories:

Inicie o Instagram e acesse seus Stories publicados.

Toque em “Mais” no canto inferior direito e selecione “Configurações do Story”.

Escolha “Ocultar Story de”, selecione os seguidores indesejados e confirme em “Concluir”.

2. Através das Configurações do Perfil:

Abra o Instagram e vá ao seu perfil.

Toque no ícone de “Três linhas” e abra “Configurações”.

Entre em “Privacidade” e depois em “Story”.

Selecione “Ocultar Story de” para escolher os usuários específicos.

Faça uma lista com os seus melhores amigos

Além de ocultar Stories de certos seguidores, o Instagram possibilita a criação de uma lista de melhores amigos. Essa função permite compartilhar conteúdos exclusivamente com um círculo mais íntimo, oferecendo ainda mais controle sobre a distribuição de seus Stories.

Embora os Stories sejam uma maneira divertida de compartilhar momentos do dia a dia, é crucial gerenciar sua visibilidade para assegurar que apenas o público desejado tenha acesso. Com essas dicas, os usuários podem navegar no Instagram com maior segurança e privacidade, personalizando suas interações na rede conforme necessário.

Você também pode gostar de: WhatsApp: nova função pode ativar o modo “conversa secreta”

Como instalar uma versão mais leve do Instagram?

Para usuários que buscam uma experiência mais fluida e econômica no uso de dados móveis, o Instagram Lite surge como uma alternativa otimizada. Este aplicativo, versão mais leve da plataforma original, é ideal para dispositivos com menor capacidade de armazenamento e em regiões com conexões de internet limitadas. O processo de instalação é simples e pode ser realizado em poucos passos.

Inicialmente, abra a Google Play Store ou a App Store em seu dispositivo móvel. Na barra de pesquisa, digite “Instagram Lite” para localizar o aplicativo. Verifique se o aplicativo é o oficial, observando o nome do desenvolvedor, Instagram. Após encontrar o aplicativo, selecione “Instalar” ou “Obter”, dependendo do sistema operacional do seu dispositivo. O download e a instalação começarão automaticamente.

Uma vez instalado, abra o Instagram Lite. Você será solicitado a entrar com sua conta existente ou a criar uma nova. O processo de login é idêntico ao do Instagram convencional, necessitando apenas de seu nome de usuário e senha.

O Instagram Lite oferece muitas das funcionalidades presentes na versão padrão, mas com uma interface mais simples e um consumo reduzido de dados, tornando-o uma escolha eficiente para muitos usuários.

Você também pode gostar de: Como ter mais privacidade com o novo nome de usuário no WhatsApp