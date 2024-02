Idosos de 60, 61, 62 ou mais tem liberação para pagamento do INSS; já viu?

O INSS surpreendeu grande parte dos idosos do país ao liberar um benefício sem o regulamento obrigatório. Essa medida inesperada tem gerado grande interesse e busca por informações sobre o tema.

Neste mês, os pagamentos do INSS seguirão com os novos valores estabelecidos para 2024. O salário mínimo foi ampliado para R$ 1.412, e esse valor servirá como piso para o Auxílio Doença ao longo do ano.

INSS libera grande surpresa para brasileiros

A saber, uma novidade que muitos idosos desconheciam é que o benefício pode ser aprovado sem a necessidade de perícia médica presencial. Nesse caso, a perícia será realizada de forma digital, através do aplicativo “Meu INSS”. Essa medida foi implementada com o objetivo de reduzir as filas da Previdência Social, uma das principais metas do governo federal para 2024.

Para realizar a perícia digital, é necessário baixar o aplicativo “Meu INSS“. Nele, diversos serviços da Previdência Social estão disponíveis para os beneficiários. Com o atestado médico em mãos, é possível anexar uma imagem do mesmo para comprovar a condição de saúde. Em seguida, o pedido será avaliado por um médico do INSS, que poderá aprovar ou negar o benefício.

Quantas pessoas recebem os pagamentos do INSS?

Segundo dados atualizados, cerca de 25.931.724 pessoas recebem até um salário mínimo, enquanto 13.370.823 recebem acima desse valor. Dentre esses números, aproximadamente 5,8 milhões são beneficiários de programas assistenciais, de acordo com informações de dezembro.

Para aqueles que se aposentaram ou começaram a receber pensão ou auxílio ao longo do ano anterior e possuem benefícios acima do salário mínimo, o reajuste não será integral. Nesses casos, a correção será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido. As alíquotas de reajuste variam de 3,71% até 0,55%, dependendo do mês em que o recebimento do benefício teve início.

Consulta dos novos valores do INSS

Existem diferentes maneiras de consultar os novos valores do benefício. Para saber a data do pagamento, basta verificar o número final do cartão de benefício, ignorando o último dígito verificador.

Aqueles que não têm acesso à internet podem realizar a consulta por meio do número 135, onde será necessário informar o CPF e confirmar algumas informações cadastrais para garantir a segurança do processo.

Para maior comodidade, o INSS disponibiliza o serviço de “Extrato de Pagamento” no site Meu INSS. Nessa plataforma, é possível encontrar detalhes sobre o pagamento do benefício.

Ademais, o aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos Android e iOS, também oferece a mesma funcionalidade. Vale ressaltar que o acesso a esses serviços requer login e senha para visualizar todas as informações e histórico do beneficiário.

Calendário de pagamentos

Para aqueles que tiverem o benefício aprovado, é importante ficar atento ao calendário de pagamentos. O depósito será realizado de acordo com o último dígito do cartão do benefício. Confira abaixo as datas de depósito de acordo com cada final:

Final 1: 23 de fevereiro

Final 2: 26 de fevereiro

Final 3: 27 de fevereiro

Final 4: 28 de fevereiro

Final 5: 29 de fevereiro

Final 6: 01 de março

Final 7: 04 de março

Final 8: 05 de março

Final 9: 06 de março

Final 0: 07 de março

O INSS surpreendeu os idosos ao liberar benefícios sem a obrigatoriedade de regulamentação. Essa medida visa reduzir as filas da Previdência Social e agilizar o processo de concessão de benefícios.

