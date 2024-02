Desde sua criação em 2003, sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsa Família emergiu como a principal iniciativa de transferência de renda no Brasil, focando em amparar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Dentre os beneficiários, existe um segmento considerado prioritário, refletindo a dedicação do programa em alcançar aqueles em condições de maior risco.

Veja mais sobre: INSS muda, Bolsa Família aumenta e mais: novidades do governo Lula

Lista de CPFs do 0 a 9 que terão PRIORIDADE para receber auxílio do governo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas famílias terão prioridade no benefício

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) registra que, atualmente, 865.413 famílias estão classificadas como de alta vulnerabilidade social. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) detalha o perfil dessas famílias prioritárias no programa:

Famílias Indígenas: Com 212.699 famílias cadastradas;

Com 212.699 famílias cadastradas; Famílias Quilombolas: Representando 234.034 famílias;

Representando 234.034 famílias; Catadores de Material Reciclável: Totalizando 348.331 famílias;

Totalizando 348.331 famílias; Crianças em Situação de Trabalho Infantil: Abrangendo 11.063 famílias;

Abrangendo 11.063 famílias; Pessoas Resgatadas do Trabalho Análogo ao Escravo: Somando 65.530 famílias.

Distribuição dos beneficiários por região e estado

A distribuição geográfica dos beneficiários do Bolsa Família revela a maior concentração na região Nordeste, com 9.511.012 famílias atendidas. A região Sudeste segue com 6.270.492 famílias. O detalhamento por estados evidencia São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro nas primeiras posições, demonstrando a abrangência e a necessidade do programa em diferentes contextos socioeconômicos.

Veja mais sobre: AVISO: 2 PIX do Bolsa Família em fevereiro; recebem CPFs de final 0 a 9 total de R$ 800,00

Cronograma de pagamentos e acesso a recursos

O MDS disponibiliza um cronograma de pagamentos atualizado, essencial para os beneficiários planejarem suas finanças. Este calendário pode ser acessado online, garantindo transparência e facilitando o acesso às informações sobre os repasses.

O Bolsa Família representa um esforço contínuo do governo brasileiro em mitigar as desigualdades sociais e econômicas, com especial atenção às famílias que enfrentam os maiores desafios. Ao identificar e priorizar grupos em extrema vulnerabilidade, o programa não apenas fornece suporte financeiro, mas também reconhece a necessidade de políticas públicas inclusivas e eficazes.

Fevereiro

Final do NIS 1: 17 de fevereiro

Final do NIS 2: 18 de fevereiro

Final do NIS 3: 19 de fevereiro

Final do NIS 4: 20 de fevereiro

Final do NIS 5: 21 de fevereiro

Final do NIS 6: 24 de fevereiro

Final do NIS 7: 25 de fevereiro

Final do NIS 8: 26 de fevereiro

Final do NIS 9: 27 de fevereiro

Final do NIS 0: 28 de fevereiro

A distribuição geográfica dos beneficiários reflete o compromisso do programa em alcançar uma vasta gama de necessidades, unindo o país no combate à pobreza e na promoção do bem-estar social.

Veja mais sobre: Festa no INSS: idosos podem aniquilar cobrança de taxa