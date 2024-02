COMUNICADO: calendário de “AUXÍLIO EMERGENCIAL” optativo liberado na Caixa

Em um movimento para flexibilizar o acesso aos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), foi anunciado este mês um novo calendário para o saque-aniversário.

Esta modalidade, que permite aos trabalhadores com carteira assinada acessar uma parte do FGTS anualmente, representa uma oportunidade valiosa para aqueles que buscam uma fonte adicional de renda ou uma forma de organizar melhor suas finanças.

Importante ressaltar que, ao optar por essa modalidade, o trabalhador deve estar atento às condições, especialmente em relação ao acesso ao saldo total em caso de demissão.

Confira o calendário atualizado para o saque-aniversário do FGTS e descubra como as mudanças anunciadas podem impactar positivamente sua vida financeira. Planeje-se e aproveite ao máximo seu FGTS!

Entenda o auxílio emergencial optativo

O saque-aniversário é uma escolha que deve ser feita com consciência, considerando suas vantagens e limitações.

Originalmente, ao optar por essa modalidade, o trabalhador perdia o direito de sacar o montante total do FGTS em caso de demissão, restando apenas a multa rescisória. No entanto, novidades estão a caminho.

O governo sinaliza mudanças que permitirão ao trabalhador, mesmo sob o regime de saque-aniversário, acessar o saldo total do FGTS em demissões sem justa causa, uma flexibilização que amplia os benefícios sem sacrificar a segurança financeira.

Calendário de Saques do FGTS: Fique por Dentro!

A liberação dos saques é organizada de acordo com o mês de aniversário do trabalhador, garantindo que cada um tenha a oportunidade de acessar seus fundos no momento mais oportuno para suas necessidades financeiras.

Por exemplo, se seu aniversário é em janeiro, o período para saque se estende de 2 de janeiro a 29 de março. Este planejamento estratégico permite ao trabalhador utilizar o recurso da melhor forma possível, seja para quitar dívidas, investir ou criar uma reserva para emergências.

Confira abaixo as datas de pagamento para o saque-aniversário do FGTS em 2024, organizadas de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Este calendário é essencial para que você possa planejar o uso desse recurso da melhor maneira possível, seja para investir, pagar dívidas ou reforçar sua reserva de emergência.

Nascimento em Janeiro: de 2 de janeiro a 29 de março

de 2 de janeiro a 29 de março Nascimento em Fevereiro: de 1º de fevereiro a 30 de abril

de 1º de fevereiro a 30 de abril Nascimento em Março: de 1º de março a 31 de maio

de 1º de março a 31 de maio Nascimento em Abril: de 1º de abril a 28 de junho

de 1º de abril a 28 de junho Nascimento em Maio: de 2 de maio a 31 de julho

de 2 de maio a 31 de julho Nascimento em Junho: de 3 de junho a 30 de agosto

de 3 de junho a 30 de agosto Nascimento em Julho: de 1º de julho a 30 de setembro

de 1º de julho a 30 de setembro Nascimento em Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro

de 1º de agosto a 31 de outubro Nascimento em Setembro: de 2 de setembro a 30 de novembro

de 2 de setembro a 30 de novembro Nascimento em Outubro: de 1º de outubro a 29 de dezembro

de 1º de outubro a 29 de dezembro Nascimento em Novembro: de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 Nascimento em Dezembro: de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Como Aproveitar ao Máximo?

Planejamento é a palavra-chave quando se trata de gerir o dinheiro extra proveniente do saque-aniversário. Com as mudanças propostas, que prometem aumentar a flexibilidade e o acesso aos recursos, é essencial estar atento às atualizações e preparar-se para tomar decisões informadas sobre como utilizar esse benefício ao máximo.

Considerar o saque-aniversário do FGTS como parte de uma estratégia financeira mais ampla pode significar um avanço significativo para a saúde financeira e a realização de projetos a longo prazo.

