Nova função do Nubank para SUBIR o limite do cartão; aprenda a usar

Descubra como a nova função Nu Limite Garantido do Nubank pode ser a chave para aumentar seu limite de crédito, oferecendo até mesmo para aqueles com CPF negativado uma chance de obter mais liberdade financeira.

No último ano, o Nubank deu um grande passo ao introduzir essa funcionalidade, permitindo aos clientes potencializar seu limite até R$ 3.600, uma novidade que promete mudar o jogo para muitos usuários.

Descubra o Nu Limite Garantido do Nubank: a solução para elevar seu limite de crédito de forma simples e eficaz, independente do seu status de crédito.

Nova função do Nubank para SUBIR o limite do cartão

A proposta do Nu Limite Garantido é simples, mas revolucionária: ao realizar investimentos de R$ 1 a R$ 3.600 através do aplicativo, os clientes podem automaticamente elevar o limite do seu cartão de crédito.

Esta funcionalidade não só possibilita um aumento do limite de forma prática mas também garante um rendimento sobre o investimento realizado, agregando ainda mais valor à experiência do usuário.

Em um mundo ideal, todos teriam acesso a crédito quando necessário. No entanto, a realidade é que muitas vezes aqueles que mais precisam de um limite de crédito adicional são os que encontram maiores obstáculos.

Aqui entra o Nu Limite Garantido: oferecendo uma solução para aumentar o limite de crédito sem a necessidade de uma análise de crédito convencional, que muitas vezes exclui quem está com o CPF negativado.

Como Funciona na Prática

Para ativar o Nu Limite Garantido, basta acessar a opção “Meus limites” na área de cartão de crédito no aplicativo do Nubank, disponível tanto para Android quanto para iOS. O valor investido pode ser resgatado a qualquer momento, oferecendo flexibilidade e controle total sobre seus recursos financeiros.

Além da oportunidade de aumentar seu limite de crédito, o Nu Limite Garantido oferece rendimento de 100% do CDI, com liquidez imediata e proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Caso o usuário não efetue o pagamento da fatura até a data de vencimento, os valores investidos podem ser utilizados para o pagamento parcial ou total da dívida, garantindo assim uma rede de segurança adicional.

O Nubank continua a inovar, trazendo soluções financeiras que atendem às necessidades de seus clientes. O Nu Limite Garantido é mais do que uma funcionalidade; é um passo em direção a uma maior inclusão financeira, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao crédito.

Com essa nova opção, o Nubank reafirma seu compromisso em facilitar a vida financeira de seus usuários, promovendo a utilização consciente e estratégica do cartão de crédito.

Conheça os benefícios do Nubank

O Nubank, com sua inovadora função Nu Limite Garantido, exemplifica perfeitamente o compromisso da fintech em democratizar o acesso ao crédito e facilitar a gestão financeira dos seus usuários. Esse recurso, que permite aos clientes elevar o limite do cartão de crédito por meio de investimentos flexíveis, é apenas um dos muitos benefícios que o Nubank oferece.

Além de promover inclusão financeira para pessoas com CPF negativado, a fintech se destaca pela transparência, ausência de burocracia e taxas reduzidas, incentivando uma relação saudável e consciente com o dinheiro.

Ao integrar rendimentos atrativos, liquidez imediata e a proteção do FGC, o Nubank reafirma sua posição como líder inovador no mercado financeiro, transformando o modo como os brasileiros interagem com seus recursos financeiros e acessam crédito, fazendo com que cada vez mais pessoas possam planejar e realizar seus sonhos sem o peso de restrições financeiras convencionais.

