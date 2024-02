A espera pelo anúncio do calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para fevereiro chegou ao fim, trazendo novidades para milhões de brasileiros que dependem desses recursos.

Com a liberação do cronograma, aposentados e pensionistas podem agora se organizar melhor financeiramente, conhecendo as datas exatas em que seus benefícios serão depositados.

FESTA marcada pra esta SEMANA aposentados do INSS recebem rodada de PIX | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Fique atento sobre a distribuição dos benefícios

O INSS planeja depositar um total de 39 milhões de benefícios em fevereiro, englobando tanto a assistência social quanto as aposentadorias e pensões. Este volume reflete a complexidade e a abrangência do sistema previdenciário no Brasil, com 5.657.745 benefícios de natureza assistencial e 33.379.120 previdenciários.

O método de pagamento adotado pelo INSS leva em consideração o valor do benefício, dividindo os pagamentos em dois grupos: aqueles que recebem até um salário mínimo e os que recebem acima deste valor. A determinação da data específica para cada pagamento é feita pelo último algarismo do número do benefício, excluindo-se o dígito verificador.

Passo a passo para acessar mais informações

Os beneficiários do INSS podem consultar detalhes sobre os pagamentos por meio do aplicativo oficial do INSS e do site Meu INSS. Essas plataformas permitem não só a consulta de extratos e datas de pagamento, mas também a realização de agendamentos, remarcações de perícias, e acesso a outros serviços vinculados à seguridade social.

Cronograma de pagamentos é anunciado

O pagamento dos benefícios em fevereiro segue um calendário organizado, facilitando a previsão financeira dos beneficiários. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, as datas variam de 23 de fevereiro a 7 de março, conforme o dígito final do número do benefício.

Já para os beneficiários com renda acima do salário mínimo, os pagamentos são agrupados por dígitos finais, ocorrendo entre 1º e 7 de março.

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

NIS com final 1: pagamento no dia 23 de fevereiro;

NIS com final 2: pagamento no dia 26 de fevereiro;

NIS com final 3: pagamento no dia 27 de fevereiro;

NIS com final 4: pagamento no dia 28 de fevereiro;

NIS com final 5: pagamento no dia 29 de fevereiro;

NIS com final 6: pagamento no dia 1 de março;

NIS com final 7: pagamento no dia 4 de março;

NIS com final 8: pagamento no dia 5 de março;

NIS com final 9: pagamento no dia 6 de março;

NIS com final 0: pagamento no dia 7 de março.

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

NIS com finais 1 e 6: pagamento no dia 1 de março;

NIS com finais 2 e 7: pagamento no dia 4 de março;

NIS com finais 3 e 8: pagamento no dia 5 de março;

NIS com finais 4 e 9: pagamento no dia 6 de março;

NIS com finais 5 e 0: pagamento no dia 7 de março.

Fique atento a este detalhe

Com a divulgação do cronograma de pagamentos do INSS para fevereiro, aposentados e pensionistas têm agora uma ferramenta valiosa para planejar seus compromissos financeiros. A recomendação é que todos os beneficiários acessem regularmente o aplicativo ou o site Meu INSS para se manterem atualizados sobre as datas de pagamento e quaisquer novidades relacionadas aos seus benefícios.

Essa proatividade é fundamental para um gerenciamento financeiro eficaz e para garantir que todos os direitos e serviços disponibilizados pelo INSS sejam plenamente aproveitados.

