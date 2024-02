A Caixa Econômica Federal se prepara para iniciar uma nova rodada de pagamentos do Bolsa Família a partir do dia 16 de fevereiro, marcando o começo do processo para aqueles cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1.

Este ciclo não se limita ao valor base de R$ 600; ele se estende para incluir adicionais específicos que variam conforme a composição familiar.

Você pode gostar: Caixa Tem: como desbloquear benefício maior que R$ 579 no CPF?

Governo Lula paga benefício de R$ 852 para CPFs da lista | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício do Governo é anunciado

Cada membro, independentemente da idade, contribui para um acréscimo de R$ 142 ao montante total, graças ao Benefício de Renda de Cidadania. Além disso, benefícios adicionais de R$ 50 e R$ 150 são incorporados, ajustando-se às necessidades de cada família.

Para exemplificar, uma família composta por seis membros verá um depósito total de R$ 852 em sua conta. Isso se ajusta progressivamente de acordo com o número de indivíduos no lar, começando com o valor mínimo de R$ 600 para famílias de até quatro pessoas. À medida que o número aumenta, o valor recebido também cresce, alcançando marcos como R$ 710 para lares de cinco pessoas, seguindo para R$ 852 para seis membros, R$ 994 para sete, e assim por diante, até atingir R$ 1.420 para famílias com dez pessoas.

A distribuição desses pagamentos é meticulosamente planejada pela Caixa Econômica Federal, seguindo o último dígito do NIS do responsável pela família. A programação específica para fevereiro inicia no dia 16 para aqueles com NIS final 1, seguido de pagamentos antecipados para NIS final 2 no dia 17 de fevereiro, apesar da data oficial ser dia 19.

Você pode gostar: Comunicado: R$ 6.600 serão pagos a partir de fevereiro pelo governo

Cronograma é revelado e brasileiros são pegos de surpresa

Este padrão continua, garantindo que cada grupo receba seu pagamento em um dia específico, estendendo-se até o final do mês. Por exemplo, beneficiários com NIS final 3 recebem no dia 20, e aqueles com NIS final 4 no dia 21, prosseguindo dessa forma até que o último grupo, com NIS final 0, receba no dia 29 de fevereiro.

Este esquema detalhado de pagamento reflete o compromisso do programa Bolsa Família em fornecer suporte financeiro de maneira organizada, eficaz e ajustada às variações nas necessidades das famílias beneficiárias.

Através dessa estratégia, o programa não apenas assegura que os recursos sejam distribuídos de forma justa, mas também promove uma melhor gestão financeira para os inscritos, reiterando a importância de atender às necessidades básicas e promover a segurança econômica entre as famílias mais vulneráveis do país.

Você pode gostar: Caixa Tem libera mais de R$ 6.050,01 para os brasileiros desta lista