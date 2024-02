Na dúvida? Mais de 31 promessas para fazer e cumprir na quaresma 2024

À medida que a Quaresma de 2024 se aproxima, é um momento oportuno para refletir e se comprometer com promessas que não apenas enriquecem nossa vida espiritual, mas também contribuem positivamente para aqueles ao nosso redor.

Baseando-se nas sugestões enviadas por nossos seguidores, aqui estão 31 promessas inspiradoras para adotar durante este tempo sagrado.

A Quaresma é um período de quarenta dias no calendário litúrgico cristão que precede a Páscoa, marcado por práticas de jejum, oração e penitência. Iniciando na Quarta-feira de Cinzas e concluindo no Domingo de Ramos, essa época sagrada é dedicada à reflexão e à preparação espiritual para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo.

Durante a Quaresma, os fiéis são convidados a mergulhar em uma jornada de conversão, revisando suas vidas sob a luz do evangelho e buscando uma maior intimidade com Deus. É um tempo para renunciar a prazeres terrenos e cultivar virtudes, fortalecendo assim o espírito para a vivência mais plena do mistério pascal.

Através de atos de caridade, sacrifício pessoal e participação mais intensa nas práticas comunitárias e liturgias da Igreja, a Quaresma oferece uma oportunidade única de crescimento pessoal e espiritual, reafirmando o compromisso do cristão com os ensinamentos de Cristo e a prática do amor ao próximo.

31 promessas para fazer e cumprir na quaresma 2024

Orar pela paz mundial, especialmente pelos irmãos na Ucrânia. Participar de meditações diárias com a comunidade na basílica. Praticar mais amor e respeito no dia a dia. Abraçar a cruz diária, confiando na misericórdia de Deus. Realizar adoração diária e jejuar de açúcar. Abster-se de carne como forma de penitência. Praticar o jejum da língua, evitando fofocas e negatividade. Limitar o uso do celular e dedicar-se mais à leitura da Bíblia. Escolher um dia sem redes sociais por semana. Visitar idosos em instituições, oferecendo companhia e alegria. Elogiar diariamente familiares, fortalecendo laços de amor. Dedicar um tempo para orações em família. Engajar-se em atividades de voluntariado. Jejuar de comentar sobre a vida alheia. Não assistir TV, substituindo por leitura. Assistir à missa diariamente durante a Quaresma. Fazer o Santo Rosário diariamente. Jejuar de carne às sextas-feiras e abster-se de álcool nos 40 dias. Fazer a Via Sacra toda sexta-feira. Praticar a humildade diariamente. Reservar um dia para jejum total ou parcial. Eliminar doces, refrigerantes e guloseimas. Tomar café sem açúcar. Acordar mais cedo para oração. Realizar algum trabalho voluntário. Não reclamar das dificuldades, mas agradecer. Elogiar cônjuge e filhos todos os dias. Rezar orações prolongadas de joelhos. Fazer silêncio como Maria, evitando fofoca e murmurar. Dormir no chão nas quartas e sextas-feiras, como ato de penitência. Manter-se em Estado de Graça, participando da Santa Missa toda a Quaresma.

Cada uma dessas promessas é um passo em direção a uma experiência quaresmal mais profunda e significativa. Encorajamos você a escolher aquelas que ressoam mais com você, adaptando-as conforme necessário para atender às suas circunstâncias pessoais.

O Santuário-Basílica Sagrada Família está de portas abertas para apoiá-lo nessa jornada espiritual, lembrando que o verdadeiro propósito da Quaresma é o crescimento em amor, fé e compaixão.

