A inovadora startup de mobilidade urbana Rhino acaba de iniciar suas atividades em São Paulo, trazendo uma proposta diferenciada para o mercado de transporte por aplicativo. Especializada em corridas de alto padrão, a empresa se destaca por disponibilizar exclusivamente carros blindados.

App de transporte oferece carro blindado para os passageiros | Imagem via Freepik

Este aplicativo oferece carros blindados para seus passageiros

Garantindo viagens não apenas luxuosas, mas também seguras, em alguns dos bairros mais sofisticados da capital paulista. Essa iniciativa marca a chegada do primeiro serviço de app no Brasil que oferece apenas veículos blindados, seja da própria frota ou alugados, todos submetidos a rigorosos processos de higienização e revisão diária.

A Rhino promete revolucionar o conceito de corridas premium, com preços estimados entre duas a três vezes superiores aos dos serviços mais caros disponíveis atualmente no mercado. A expectativa é de que os usuários aguardem em média de 5 a 7 minutos pelo atendimento, inicialmente restrito a regiões privilegiadas como Jardim Paulista, Vila Olímpia, Moema, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, Jardins e Pinheiros.

Contudo, a Rhino já planeja expandir sua cobertura para abranger a maior parte da capital paulista até o final do ano e, posteriormente, estender suas operações para o Rio de Janeiro e Brasília.

Pretensões futuras

Sob a liderança de Daniil Sergunin, CEO e cofundador, que reside no Brasil há três anos, a Rhino foi fundada em outubro de 2023. A startup já captou mais de US$ 400 mil em investimentos anjo nas suas primeiras semanas e se prepara para uma rodada de financiamento seed, visando ampliar sua operação em até 40 vezes até o final de 2024.

Sergunin destaca que, diante dos desafios impostos pela violência urbana, os veículos blindados surgem como uma solução eficaz para proteção.

Diferenciais em meio à concorrência

Além da exclusividade dos carros blindados, um dos grandes atrativos da Rhino é o rigoroso processo seletivo e o treinamento contínuo oferecido aos motoristas, com o objetivo de assegurar um serviço de excelência aos clientes.

A empresa, que iniciou com 20 motoristas, visa expandir significativamente sua equipe, contando já com mais de 3 mil candidatos na lista de espera. Os motoristas da Rhino têm jornadas de 8 horas diárias, com remunerações que variam entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, além de incentivos por desempenho destacado.

A proposta da Rhino não é apenas oferecer um serviço de transporte mais seguro e luxuoso, mas também redefinir as expectativas dos usuários quanto à qualidade e à segurança nas corridas urbanas, estabelecendo um novo padrão no mercado de mobilidade de São Paulo e, em breve, em outras capitais brasileiras.

