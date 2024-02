O programa Bolsa Família, essencial na rede de proteção social do Brasil, é responsável por assistir mais de 21 milhões de famílias em todo o território nacional. Com um pagamento base de R$ 600 mensais para cada família cadastrada.

Quem tem 2 filhos vai receber esse valor do governo este ano

Fique atento aos benefícios

Este valor pode ser incrementado para aquelas com dois filhos, refletindo o esforço contínuo do Governo Federal em prover suporte financeiro adequado às necessidades variadas de sua população.

Para se habilitar aos pagamentos extras, as famílias devem primeiramente procurar uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atualizar ou realizar o Cadastro Único (CadÚnico). Essa atualização é crucial, servindo como o mecanismo pelo qual o governo identifica as famílias aptas a receberem os benefícios adicionais.

Mães com dois filhos, por exemplo, podem receber um valor adicional de até R$ 150, dependendo da idade das crianças. Este adicional é pago juntamente com o benefício principal diretamente nas contas do Caixa Tem, garantindo uma distribuição eficiente e segura dos recursos.

Os benefícios adicionais, integrados à estrutura do Bolsa Família, são variados e concebidos para atender às especificidades das famílias beneficiárias:

O Benefício de Renda de Cidadania promove um adicional de R$ 142 por membro familiar.

promove um adicional de R$ 142 por membro familiar. O Benefício Complementar assegura que a renda total da família não seja inferior a R$ 600.

assegura que a renda total da família não seja inferior a R$ 600. Para crianças de até sete anos, o Benefício Primeira Infância disponibiliza R$ 150 mensais.

disponibiliza R$ 150 mensais. Gestantes e jovens entre 7 a 18 anos são elegíveis para o Benefício Variável Familiar , que confere um extra mensal de R$ 50.

, que confere um extra mensal de R$ 50. O Benefício Variável Familiar Nutriz oferece um suplemento de R$ 50 por mês para cada membro da família com até sete meses de idade.

oferece um suplemento de R$ 50 por mês para cada membro da família com até sete meses de idade. Através do Benefício Extraordinário de Transição , garantias são dadas para que os beneficiários não recebam menos do que o previsto pelo Auxílio Brasil, com vigência até maio de 2025.

, garantias são dadas para que os beneficiários não recebam menos do que o previsto pelo Auxílio Brasil, com vigência até maio de 2025. O Vale Gás contribui para a compra de um botijão de gás de 13 kg a cada dois meses, mitigando os custos de energia para as famílias.

Complementando o suporte básico oferecido pelo Bolsa Família, essas medidas adicionais reforçam o comprometimento do governo em fornecer uma rede de segurança financeira robusta, assegurando que as necessidades variadas das famílias brasileiras sejam atendidas de forma eficaz e abrangente.

É possível fazer consignado do Bolsa Família?

No entanto, o governo brasileiro tem estudado e implementado diversas políticas de crédito e assistência financeira visando ampliar o acesso a serviços financeiros para a população de baixa renda.

Isso inclui a possibilidade de concessão de crédito para beneficiários de programas sociais, mas com condições e critérios específicos que garantam a proteção financeira desses indivíduos.

Para informações atualizadas e detalhadas sobre a possibilidade de realizar empréstimos consignados ou outras formas de crédito para beneficiários do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, é recomendável consultar as fontes oficiais do governo ou instituições financeiras autorizadas.

Essas entidades podem fornecer orientações precisas sobre as opções de crédito disponíveis, incluindo taxas de juros, prazos e condições de elegibilidade, garantindo assim que as famílias possam tomar decisões informadas sobre sua saúde financeira.

