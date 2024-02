O Cadastro de Pessoa Física (CPF), um pilar fundamental na estrutura de identificação dos cidadãos brasileiros, está se preparando para assumir um papel ainda mais central. De acordo com as recentes declarações da Receita Federal, o CPF está destinado a se tornar o documento primário de identificação no país até 2033.

Este movimento estratégico visa simplificar o sistema de identificação, centralizando as informações do cidadão em um único número.

Guia para colocar o CPF em ordem apenas usando a internet | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Regularize o CPF com simples passos

Para os brasileiros que ainda não possuem o CPF ou estão com o documento em situação irregular, é crucial agir agora para evitar complicações futuras. A boa notícia é que o processo de emissão e regularização do CPF foi consideravelmente facilitado, podendo ser realizado integralmente pela internet através do portal da Receita Federal.

Para emitir um novo CPF ou regularizar sua situação, basta seguir alguns passos simples:

Acesse o site da Receita Federal e localize a seção “Meu CPF”. Para novas inscrições, selecione “Inscrever-se no CPF” e preencha o formulário com as informações solicitadas. Em caso de irregularidades, escolha “Consultar CPF”, insira o número do seu documento e siga as instruções para resolver qualquer pendência.

Por que manter o CPF atualizado?

A regularidade do CPF é essencial, especialmente considerando a postura rigorosa do Governo Federal em relação aos benefícios sociais. Cidadãos com CPFs irregulares correm o risco de ter esses pagamentos bloqueados, impactando diretamente seu bem-estar e acesso a programas de suporte.

Os motivos para a irregularidade podem variar, incluindo dados desatualizados, pendências eleitorais, duplicidade de cadastros, problemas com a declaração do Imposto de Renda, entre outros. Portanto, verificar e garantir a regularidade do seu CPF é uma medida prudente para manter seus direitos e benefícios intactos.

Dias vindouros para o CPF

As mudanças planejadas pela Receita Federal até 2033 sinalizam um futuro onde o CPF será o eixo central da identificação pessoal no Brasil. Além de simplificar transações e processos burocráticos, essa centralização busca oferecer mais segurança e eficiência na gestão de informações dos cidadãos.

Em suma, a transição para o CPF como documento único de identificação representa um avanço significativo no sistema de registros nacionais. Para garantir que você esteja preparado para essa mudança, é vital regularizar e manter seu CPF atualizado.

Visite o site da Receita Federal hoje mesmo e assegure-se de que seu documento esteja conforme as normas, evitando assim futuros inconvenientes.

Colocar CPF na nota fiscal aumenta score?

Incluir o CPF na nota fiscal não impacta diretamente o score de crédito. O score é uma pontuação calculada por bureaus de crédito, como Serasa e SPC, baseada no histórico de crédito do consumidor, que inclui informações sobre pagamentos de contas, empréstimos, financiamentos e outras atividades financeiras.

Colocar o CPF na nota fiscal tem outros benefícios, como a participação em programas de retorno de impostos estaduais (exemplo: Nota Fiscal Paulista em São Paulo) que permitem ao consumidor acumular créditos ou concorrer a prêmios. Esses programas incentivam a solicitação de notas fiscais no ato da compra, combatendo a sonegação fiscal.

Porém, manter um bom histórico de pagamento, evitar dívidas em atraso e utilizar o crédito de forma consciente são as práticas que efetivamente contribuem para aumentar o score. Portanto, enquanto colocar o CPF na nota pode trazer benefícios financeiros indiretos, não é uma ação que influencia diretamente a pontuação de crédito do consumidor.

