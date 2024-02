A alta nos preços do combustível tem sido um desafio constante para motoristas ao redor do mundo, levando muitos a ficarem de olho em promoções para abastecer seus veículos com custo reduzido. Contudo, a prática de encher o tanque até a borda, embora pareça econômica à primeira vista, pode na realidade não ser a melhor estratégia.

Por que é errado encher o tanque até a boca no posto de combustível | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Repensando a economia no abastecimento

Ao se deparar com uma promoção de combustível, muitos condutores podem ser tentados a encher o tanque completamente, visando maximizar a economia. No entanto, essa ação pode ter o efeito contrário, aumentando o consumo de combustível devido ao peso extra no veículo. Assim, a economia inicial pode ser neutralizada pelo aumento no consumo de combustível necessário para mover o veículo mais pesado.

O impacto do peso adicional no consumo de combustível é um fato bem estabelecido. Especialistas apontam que cada 100 kg extras no veículo podem resultar em um aumento de aproximadamente 6% no consumo de combustível. Esse aumento, embora possa parecer insignificante isoladamente, acumula-se ao longo do tempo, representando um custo adicional considerável para o motorista.

Práticas de abastecimento e seus riscos

Além da tentação de aproveitar os preços baixos para encher o tanque, alguns motoristas pedem ao frentista para “completar” com um pouco mais de combustível após o primeiro clique da bomba, conhecido como “chorinho”.

Essa prática, além de aumentar o risco de danos ao veículo, especificamente ao cânister – um componente projetado para absorver vapores de combustível e impedir sua liberação para a atmosfera –, pode levar a problemas de funcionamento e reparos caros.

Diante desses fatos, a recomendação de especialistas é clara: evite encher o tanque completamente, a não ser que seja absolutamente necessário, como em preparação para uma viagem longa. Essa abordagem não apenas ajuda a manter o consumo de combustível sob controle, mas também contribui para a longevidade dos componentes do veículo.

Fique atento a este detalhe

Portanto, apesar da tentação de maximizar a economia aproveitando os preços baixos do combustível, é importante ponderar as consequências a longo prazo dessa prática. Encher o tanque até o topo pode, paradoxalmente, resultar em uma maior despesa com combustível e potenciais danos ao veículo.

A chave para uma economia real e sustentável no uso de combustível reside na moderação e no conhecimento dos impactos que nossas escolhas têm sobre o consumo e a saúde do veículo. Assim, ao abastecer, considere o equilíbrio entre economia e eficiência, visando o bem-estar do seu bolso e do seu veículo a longo prazo.

