Dinheiro que não acaba mais! Top 10 jogadores super ricos

Os 10 jogadores de futebol mais bem pagos em 2023 estão preparados para acumular uma fortuna estimada em US$ 961 milhões antes de impostos e honorários de agentes. Este número representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, com os jogadores da Saudi Pro League dominando a lista e garantindo mais da metade dos ganhos totais. Conheça quem são.

Os gigantes do futebol, liderados por Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Jr., estão redefinindo os limites da riqueza no esporte. (Foto divulgação)

Top 10 jogadores super ricos

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, aos 38 anos, é uma das figuras mais proeminentes no mundo do futebol. Atualmente no clube Al Nassr, Ronaldo é conhecido por suas habilidades excepcionais no campo e sua presença marcante fora dele.

Com ganhos estimados em US$ 200 milhões em campo e US$ 60 milhões fora de campo, ele é um dos atletas mais bem pagos do mundo. Além de suas conquistas esportivas, Ronaldo também possui uma vasta lista de patrocínios de grandes marcas.

Lionel Messi

Lionel Messi, com 36 anos de idade, é uma lenda do futebol argentino e mundial. Atualmente no clube Inter Miami, Messi é aclamado por suas habilidades técnicas incomparáveis e sua capacidade de liderar sua equipe para a vitória.

Com ganhos de aproximadamente US$ 65 milhões em campo e US$ 70 milhões fora de campo, ele é uma das figuras mais influentes e bem pagas do esporte, com uma série de patrocínios de alto perfil.

Neymar Jr.

Neymar Jr., aos 31 anos, é uma estrela do futebol brasileiro conhecida por sua destreza e criatividade no campo. Atualmente no clube Al Hilal, Neymar é famoso não apenas por suas habilidades de jogo, mas também por sua popularidade global e presença nas redes sociais.

Com ganhos estimados em US$ 80 milhões em campo e US$ 32 milhões fora de campo, ele é um dos jogadores mais bem pagos e reconhecíveis do mundo, com uma ampla gama de patrocinadores.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, aos 24 anos, é uma das jovens estrelas mais brilhantes do futebol mundial. Atualmente no clube Paris Saint Germain, Mbappé é conhecido por sua velocidade explosiva e habilidades técnicas excepcionais.

Com ganhos de aproximadamente US$ 90 milhões em campo e US$ 20 milhões fora de campo, ele é um dos jogadores mais valiosos e procurados do mundo, com uma série de patrocínios e uma carreira promissora pela frente.

Karim Benzema

Karim Benzema, aos 35 anos, é um atacante experiente com uma carreira de sucesso no Real Madrid e na seleção francesa. Atualmente no clube Al Ittihad, Benzema é conhecido por sua habilidade de finalização e inteligência tática.

Com ganhos estimados em US$ 100 milhões em campo e US$ 6 milhões fora de campo, ele é um dos jogadores mais bem pagos e respeitados do mundo, com uma longa lista de troféus e realizações em seu nome.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, aos 35 anos, é um dos principais artilheiros do futebol mundial. Atualmente no clube Bayern de Munique, Lewandowski é conhecido por sua capacidade de marcar gols de todas as maneiras possíveis.

Com ganhos estimados em US$ 90 milhões em campo e US$ 10 milhões fora de campo, ele é um dos atacantes mais temidos e bem pagos do mundo, com uma impressionante lista de conquistas e prêmios individuais.

Mohamed Salah

Mohamed Salah, aos 31 anos, é uma estrela do futebol egípcio conhecida por sua habilidade e velocidade no campo. Atualmente no clube Liverpool, Salah é reverenciado por sua capacidade de marcar gols e criar oportunidades para sua equipe.

Com ganhos de aproximadamente US$ 50 milhões em campo e US$ 20 milhões fora de campo, ele é um dos jogadores mais influentes e bem remunerados do mundo, com uma legião de fãs globalmente.

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne, aos 32 anos, é um meio-campista belga conhecido por sua visão de jogo e precisão nos passes. Atualmente no clube Manchester City, De Bruyne é considerado um dos melhores meio-campistas do mundo.

Com ganhos estimados em US$ 75 milhões em campo e US$ 10 milhões fora de campo, ele é uma peça fundamental em sua equipe e um dos jogadores mais bem pagos e respeitados do esporte.

Harry Kane

Harry Kane, aos 30 anos, é um atacante inglês conhecido por sua habilidade de finalização e liderança em campo. Atualmente no clube Tottenham Hotspur, Kane é aclamado por sua capacidade de marcar gols decisivos em momentos cruciais.

Com ganhos de aproximadamente US$ 100 milhões em campo e US$ 15 milhões fora de campo, ele é um dos jogadores mais valiosos e procurados do mercado, com uma série de conquistas e prêmios individuais.

Erling Haaland

Erling Haaland, aos 22 anos, é uma das jovens estrelas mais promissoras do futebol mundial. Atualmente no clube Borussia Dortmund, Haaland é conhecido por sua força física, velocidade e habilidade de marcar gols.

Com ganhos estimados em US$ 60 milhões em campo e US$ 15 milhões fora de campo, ele é uma das grandes esperanças para o futuro do esporte, com uma carreira que promete muitos sucessos e realizações.

