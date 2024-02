No panorama atual do mercado de trabalho, uma tendência peculiar vem ganhando destaque com a inserção da Geração Z, indivíduos nascidos a partir da metade dos anos 90, que começam a delinear sua presença no cenário profissional.

Jovens da nova geração querem ir acompanhados à entrevista de emprego | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Tendência da nova geração surpreende empregadores

Uma particularidade dessa nova leva de profissionais é a prática, cada vez mais observada, de trazerem seus pais às entrevistas de emprego, um movimento que está gradualmente alterando as convenções estabelecidas no processo de recrutamento.

Uma pesquisa realizada pela revista universitária online Intelligent revelou que cerca de 20% dos empregadores encontraram-se com pais acompanhando seus filhos em processos seletivos para vagas destinadas a recém-formados.

Tal fenômeno sugere que, além de suas qualificações acadêmicas, esses jovens candidatos contam com um suporte familiar significativo durante esses momentos cruciais.

Este estudo, que entrevistou 800 líderes e executivos nos Estados Unidos em dezembro de 2023, sinaliza uma tendência dos empregadores em favor de candidatos com maior experiência, motivada por certas percepções sobre a Geração Z, como a falta de contato visual e a inadequação no vestuário durante as entrevistas, conforme destacado pelo Business Insider. Adicionalmente, foi apontado que metade dos recrutadores percebe que as expectativas salariais desses jovens superam o que é comumente ofertado para posições de nível inicial.

Você pode gostar: Desemprego não atinge quem trabalha nestas 9 profissões

Outros desafios são adversos

Além dos desafios iniciais de contratação, a Geração Z apresenta certos obstáculos uma vez integrada ao ambiente de trabalho. Há um consenso entre os empregadores de que esses novos profissionais enfrentam dificuldades em administrar suas responsabilidades e são propensos a se sentirem ofendidos com facilidade.

Questões como a preparação inadequada para o mercado de trabalho, manifestada na dificuldade de receber feedback e na falta de habilidades comunicativas, são motivo de preocupação.

Grandes corporações como PWC, Deloitte e KPMG observaram que muitos jovens dessa geração, formados em meio à pandemia, apresentam deficiências em comunicação e etiqueta profissional. Em resposta, estas estão implementando programas de treinamento adicional para suprir tais lacunas.

Ademais, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) – Educação de 2022 no Brasil revela um quadro alarmante, indicando que 20% dos jovens entre 15 e 29 anos não estão engajados em atividades educacionais ou profissionais, caracterizando a denominada “geração nem-nem”.

Esse cenário sublinha a importância de estratégias mais inclusivas que possam efetivamente integrar esse segmento jovem tanto no mercado de trabalho quanto no contexto educacional.

Você pode gostar: Seguro-desemprego online 2024 está liberado

Como se dar bem na entrevista de emprego?

Para se destacar em uma entrevista de emprego e aumentar suas chances de sucesso, é essencial preparar-se adequadamente e adotar uma postura confiante e profissional. Aqui estão cinco dicas fundamentais:

Pesquise sobre a empresa e a vaga: Antes da entrevista, dedique tempo para conhecer a fundo a empresa, sua missão, valores e cultura, bem como os detalhes específicos da vaga para a qual está se candidatando. Essa pesquisa demonstra seu interesse e iniciativa, permitindo que você faça perguntas pertinentes e mostre como suas habilidades e experiências se alinham com os objetivos da organização. Prepare-se para falar sobre suas experiências: Relembre suas conquistas profissionais anteriores e esteja pronto para discutir como elas se relacionam com a posição desejada. Use a técnica STAR (Situação, Tarefa, Ação e Resultado) para estruturar suas respostas de forma clara e impactante, destacando seu papel nas situações mencionadas e os resultados obtidos. Pratique suas respostas para perguntas comuns: Embora cada entrevista seja única, existem perguntas frequentes que você pode antecipar e preparar suas respostas, como “Fale-me sobre você”, “Quais são seus pontos fortes e fracos?” ou “Por que você quer trabalhar aqui?”. Praticar suas respostas ajuda a reduzir o nervosismo e a comunicar suas ideias de forma mais fluente e confiante. Vista-se de maneira adequada: A primeira impressão é crucial, por isso, escolha um traje que seja profissional e adequado ao ambiente da empresa. Se estiver em dúvida sobre o código de vestimenta, opte por uma aparência mais formal, pois demonstra respeito e seriedade em relação à oportunidade.

Seguindo essas dicas, você estará melhor preparado para enfrentar sua próxima entrevista de emprego, demonstrando suas qualidades e competências de maneira eficaz e deixando uma impressão memorável nos recrutadores.

Você pode gostar: Trabalhos que lideram ranking da felicidade: quais são?