À medida que fevereiro se inicia, o Brasil se prepara para enfrentar um mês caracterizado por temperaturas elevadas e um volume de chuvas acima da média, afetando diretamente as festividades de carnaval. O fenômeno El Niño, com sua típica influência no aquecimento das águas do Oceano Pacífico, promete intensificar ainda mais o calor deste verão, embora haja expectativas de que sua força comece a diminuir ao longo do mês.

Fevereiro deve ter calor insuportável; veja a previsão para o Carnaval | Imagem de Joe por Pixabay

Previsão para região Norte

Na região Norte do país, espera-se que o clima permaneça abafado, com temperaturas situando-se acima da média, especialmente nos estados do Amazonas, oeste do Pará e Roraima. Apesar dessa previsão de calor, a umidade elevada deve oferecer um certo alívio, moderando os extremos térmicos.

Em relação às chuvas, a região deve presenciar um aumento nas precipitações, embora os volumes fiquem abaixo do esperado para esta época do ano. No entanto, áreas específicas, como o extremo oeste do Amazonas, sudeste do Pará e grande parte de Tocantins, podem experimentar volumes um pouco acima da média, contrastando com o panorama geral da região.

Previsão para região Nordeste

O Nordeste brasileiro se prepara para um período igualmente abafado, com um aumento significativo das temperaturas acima da média em vastas áreas. Enquanto as temperaturas prometem subir, a previsão também indica um aumento nos volumes de chuva, particularmente na Bahia, onde o interior do estado pode enfrentar chuvas intensas e possíveis temporais, especialmente em Salvador.

O litoral dos estados de Alagoas e Rio Grande do Norte também deve receber um volume de chuva superior ao normal, assim como as regiões sul do Piauí e Maranhão, reforçando a tendência de um fevereiro mais úmido para essas localidades.

Previsão para região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, as temperaturas devem se manter elevadas ao longo de todo o mês, com o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul experimentando um calor acima da média, especialmente nas áreas norte e oeste.

O Distrito Federal e Goiás não ficam de fora, com previsões indicando um clima abafado e termômetros marcando ligeiramente acima da média. Quanto às chuvas, espera-se que sejam mais abundantes em relação à média para a região, com pancadas frequentes e diárias previstas para cidades como Goiânia e Brasília.

Há, inclusive, a possibilidade de um frescor atípico atingir o Distrito Federal, Goiás e partes do norte e leste do Mato Grosso na segunda metade de fevereiro.

Previsão para região Sudeste

A região Sudeste, por sua vez, deve enfrentar um mês de calor intenso, principalmente no interior de São Paulo e nas áreas mais a leste, englobando o Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais. As temperaturas nesses locais prometem ultrapassar a média, com picos notáveis. Além do calor, a região também se prepara para um mês chuvoso, especialmente ao longo do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde os volumes de chuva podem causar transtornos à população.

Por fim, o Sul do Brasil não escapará do abafamento característico do mês, com previsões apontando para um calor particularmente intenso no Rio Grande do Sul e no oeste do Paraná. Este cenário deve ser acompanhado por pancadas de chuva localizadas, embora exista a possibilidade de que o volume total de chuvas fique abaixo da média para a região.

Previsão para Litoral

Contudo, o litoral de Santa Catarina e Paraná pode ser uma exceção, com expectativas de altos volumes de chuva, especialmente na primeira metade do mês. O Rio Grande do Sul, em particular, deve ficar atento aos temporais previstos entre os dias 10 e 12 de fevereiro.

Diante deste panorama, o carnaval de 2024 se anuncia como um período desafiador em termos climáticos, com a maioria das regiões do Brasil preparando-se para enfrentar tanto o calor quanto as chuvas acima da média. Este cenário exige uma preparação cuidadosa por parte dos foliões e organizadores de eventos, destacando a importância de planejar as festividades com atenção às condições meteorológicas previstas.

