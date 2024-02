Hollywood está se preparando para trazer um novo capítulo da adorada franquia “Jurassic World”. Neste novo empreendimento, o destaque é a colaboração do roteirista original de “Jurassic Park”, David Koepp, que esteve à frente dos roteiros dos dois primeiros filmes da série, “Jurassic Park: Parque dos Dinossauros” (1993) e “O Mundo Perdido: Jurassic Park” (1997).

A produção do filme tem sido um assunto discreto, com poucos detalhes divulgados até recentemente, o que tem gerado grande surpresa e expectativa entre os fãs da saga.

Pode comemorar! Franquia de sucesso terá novo filme com roteirista original | Imagem via Freepik

Detalhes sobre a nova produção

De acordo com informações do The Hollywood Reporter, a Universal Pictures, responsável pela distribuição do filme, planeja o lançamento para 2025. Ainda mais emocionante é a notícia de que Steven Spielberg, diretor icônico dos primeiros filmes, assumirá o papel de produtor executivo através da Amblin Entertainment, sua produtora.

Essas revelações têm agitado as redes sociais, com fãs ansiosos por mais informações sobre esta nova adição à franquia.

Informações preliminares sugerem que o enredo do filme apresentará uma abordagem totalmente original, indicando o início de uma “nova era jurássica”. Isso sugere que os personagens conhecidos dos filmes anteriores, tanto de “Jurassic World” quanto de “Jurassic Park”, provavelmente não retornarão nesta nova obra.

A franquia “Jurassic”, ao longo de três décadas, lançou seis filmes e conquistou um sucesso global, arrecadando quase 30 bilhões de reais em bilheteria mundial. “Jurassic Park”, o precursor da série, é baseado no romance de 1990 de Michael Crichton e é famoso por sua mistura de animatrônica com efeitos de computação gráfica para criar uma representação realista de dinossauros.

Você pode gostar: Filmes do Oscar estão no streaming; veja onde assistir

Outros títulos relacionados

Enquanto detalhes oficiais sobre o novo filme ainda estão por ser divulgados pela Universal Pictures e pela Amblin Entertainment, a expectativa é de que mais informações sejam reveladas em breve.

Paralelamente, a Netflix já confirmou para 2024 o lançamento de “Jurassic World: A Teoria do Caos”, uma série animada que dará continuidade a “Jurassic World: Acampamento Jurássico”, já disponível na plataforma de streaming.

Este novo filme promete ser mais um marco emocionante na saga “Jurassic”, continuando a expandir um universo que tem encantado gerações de fãs de dinossauros e aventura cinematográfica.

Você pode gostar: Fevereiro no streaming: veja as estreias

Onde assistir os títulos antigos da franquia?

Para assistir aos títulos antigos da franquia “Jurassic Park”, você tem várias opções disponíveis, dependendo da sua localização e das plataformas de streaming ou serviços que você possui. A franquia “Jurassic Park”, que começou com o filme original de 1993, é uma das mais populares e influentes no gênero de aventura e ficção científica, e os filmes estão frequentemente disponíveis em várias plataformas. Aqui estão algumas opções comuns:

Plataformas de Streaming: Verifique se os filmes da franquia “Jurassic Park” estão disponíveis em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max ou Disney+. Esses serviços frequentemente rotacionam seus catálogos, então a disponibilidade pode variar.

Compra ou Aluguel Online: Os filmes podem estar disponíveis para compra ou aluguel digital em plataformas como Google Play Filmes, Apple iTunes, YouTube, Vudu e Amazon. Essa é uma ótima opção se você deseja assistir aos filmes em alta qualidade sem depender da disponibilidade em serviços de streaming.

Antes de acessar qualquer um desses serviços, é recomendável verificar a disponibilidade atual dos filmes, pois os direitos de transmissão e distribuição podem mudar. Assistir aos filmes antigos da franquia “Jurassic Park” é uma ótima maneira de reviver a emoção e a aventura desses clássicos do cinema, e preparar-se para os novos lançamentos da saga.

Você pode gostar : Os 5 sugadores de energia elétrica que explodem sua conta de luz