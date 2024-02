Como evitar que seu filho volte doente da escola: 5 conselhos que funcionam

Com a chegada do período escolar, as preocupações dos pais com a saúde de seus filhos aumentam. O ambiente escolar, com a interação constante entre crianças, pode ser um local propício para a propagação de doenças.

No entanto, existem medidas preventivas eficazes que os pais podem adotar para proteger seus filhos. A seguir, compartilhamos cinco dicas valiosas, recomendadas pela pediatra Fabiola La Torre, para prevenir doenças em crianças na volta às aulas.

Saúde escolar: dicas essenciais para manter as crianças protegidas de doenças na volta às aulas. (Imagem de svklimkin por Pixabay)

Como evitar que seu filho volte doente da escola?

Higiene Rigorosa: Incentivar a lavagem frequente das mãos das crianças é fundamental. Ensine-as a lavar as mãos antes e depois das refeições, após usar o banheiro e sempre que chegam da escola. O uso de máscaras e a higienização das superfícies também são práticas importantes para reduzir o risco de contágio.

Ambientes Ventilados: Garanta que as salas de aula e outros espaços comuns da escola estejam bem ventilados. A circulação de ar fresco é crucial para diminuir a concentração de vírus e bactérias no ambiente.

Cuidados ao Tossir ou Espirrar: Oriente as crianças a cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel ou com o cotovelo ao tossir ou espirrar, e a lavar as mãos em seguida. Essa prática simples ajuda a evitar a disseminação de germes.

Vacinação em Dia: Certifique-se de que o esquema vacinal do seu filho esteja completo e atualizado. As vacinas são fundamentais para prevenir várias doenças infecciosas.

Promoção de Hábitos Saudáveis: Encoraje uma alimentação balanceada, rica em frutas e vegetais, e a prática regular de exercícios físicos. Um estilo de vida saudável fortalece o sistema imunológico das crianças e as torna menos suscetíveis a doenças.

Estas medidas simples, mas eficazes, podem fazer uma grande diferença na prevenção de doenças comuns em ambientes escolares. Ao adotar essas práticas, os pais podem ajudar a garantir que seus filhos permaneçam saudáveis e prontos para aprender.

O que fazer caso seu filho fique doente?

Caso seu filho fique doente, é essencial agir com cautela e atenção. O primeiro passo é avaliar os sintomas e determinar a gravidade da situação. Em casos de febre, dores de cabeça, dores no corpo, tosse ou congestão nasal, pode ser suficiente repousar em casa, manter-se hidratado e monitorar o progresso dos sintomas.

É importante lembrar que muitas doenças comuns na infância, como resfriados e gripes, não requerem tratamento médico imediato e melhoram com cuidados básicos em casa.

No entanto, se a criança apresentar sintomas mais graves, como dificuldade para respirar, febre alta persistente, vômitos contínuos ou sinais de desidratação, é crucial procurar atendimento médico o mais rápido possível. Nessas situações, o médico pode realizar um diagnóstico adequado, prescrever medicamentos, se necessário, e fornecer orientações específicas para o cuidado da criança.

Além dos cuidados médicos, o apoio emocional também é fundamental quando uma criança está doente. Ofereça conforto e tranquilidade, mantendo um ambiente calmo e relaxante em casa. Certifique-se de que seu filho tenha acesso a líquidos, alimentos leves e conforto físico.

A comunicação é chave; explique a eles o que está acontecendo de maneira simples e assegure que a doença é temporária e que eles se sentirão melhor em breve. Também é importante manter a rotina de sono regular e, se possível, envolver a criança em atividades leves que possam distraí-la e levantar seu ânimo.

Ao lidar com a doença de um filho, o equilíbrio entre o cuidado médico adequado e o suporte emocional e físico em casa é essencial para uma recuperação rápida e tranquila.

