O alimento que diminui a pressão arterial e gera benefícios

A pressão alta, ou hipertensão, é uma condição séria que ocorre quando a pressão arterial está consistentemente acima do normal, forçando o coração a trabalhar mais para bombear sangue pelas artérias. Isso aumenta o risco de problemas graves, como derrames e ataques cardíacos. Por isso, a manutenção de um nível saudável de pressão arterial é crucial.

Recentemente, um estudo revelou que um alimento comum, o tomate, pode ter um papel significativo no controle da pressão arterial, especialmente em adultos mais velhos. Esta descoberta é particularmente relevante, pois a hipertensão é um problema de saúde comum que afeta uma grande parcela da população adulta.

O estudo constatou que adultos mais velhos que incluem tomates e seus derivados regularmente em sua dieta têm uma probabilidade 36% menor de desenvolver hipertensão. Isso é comparado àqueles que consomem menores quantidades deste alimento. Interessantemente, o estudo também mostrou que, mesmo entre indivíduos com hipertensão inicial, o consumo de tomates está ligado a um controle mais efetivo da pressão arterial.

Para chegar a estas conclusões, a pesquisa analisou mais de 7 mil participantes, com a grande maioria já diagnosticada com hipertensão. Esses participantes foram divididos em grupos baseados na quantidade diária de consumo de tomate, variando de menos de 44 gramas a mais de 110 gramas por dia. Os resultados apontaram uma redução na pressão arterial entre aqueles que consumiram quantidades moderadas a altas de tomate.

Quais os benefícios do tomate?

Os tomates são ricos em compostos como licopeno e potássio. O licopeno é conhecido por reduzir a atividade da enzima conversora de angiotensina, que pode estreitar os vasos sanguíneos e aumentar a pressão arterial. Além disso, incentiva a produção de óxido nítrico, melhorando a circulação sanguínea. Já o potássio ajuda a regular os níveis de sódio no corpo, contribuindo para a manutenção da pressão arterial em níveis saudáveis.

Embora o estudo não tenha focado especificamente no modo de consumo do tomate, sugere-se que o cozimento pode aumentar a concentração de licopeno e outros antioxidantes. Os tomates podem ser consumidos de diversas maneiras, incluindo frescos em saladas, cozidos em molhos ou como parte da dieta Mediterrânea, conhecida por seus benefícios à saúde cardiovascular.

Os resultados deste estudo, publicados no European Journal of Preventive Cardiology, reforçam a importância de uma dieta equilibrada e rica em frutas e legumes para um estilo de vida saudável. Incluir tomates na dieta pode ser uma estratégia simples e saborosa para ajudar no controle da pressão arterial e prevenir a hipertensão.

Há outros alimentos semelhantes que promovem os mesmos efeitos?

Sim, além dos tomates, há vários outros alimentos que são conhecidos por promoverem efeitos benéficos na pressão arterial e na saúde cardiovascular de maneira geral. Estes alimentos possuem propriedades que ajudam a controlar a pressão arterial, seja pela presença de nutrientes específicos, como o potássio e antioxidantes, ou pela capacidade de melhorar a saúde dos vasos sanguíneos e do coração. Aqui estão alguns exemplos:

Folhas Verdes: Vegetais de folhas verdes, como espinafre, couve e acelga, são ricos em potássio, que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo e facilita a função renal na eliminação do excesso de sódio, contribuindo para a redução da pressão arterial.

Frutas Cítricas: Laranjas, toranjas e limões são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes. Eles ajudam a melhorar a saúde dos vasos sanguíneos e podem reduzir a pressão arterial.

Frutas Vermelhas: Morangos, mirtilos e framboesas contêm compostos chamados flavonoides, que são conhecidos por aumentar a saúde do coração e reduzir a pressão arterial.

Aveia e Cereais Integrais: A aveia é rica em fibras solúveis, que podem ajudar a reduzir a pressão arterial. Outros cereais integrais, como arroz integral e quinoa, também são benéficos.

Incluir esses alimentos na dieta pode contribuir para um controle eficaz da pressão arterial e promover a saúde cardiovascular. No entanto, é importante lembrar que a alimentação saudável deve ser parte de um estilo de vida globalmente saudável, que inclui exercícios regulares, controle de peso, limitação do consumo de álcool e cessação do tabagismo.

Além disso, pessoas com hipertensão ou outras condições médicas devem sempre consultar um médico ou nutricionista para obter orientações específicas e personalizadas.

