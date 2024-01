O travesseiro ideal existe e é assim que faz para escolher

Escolher o travesseiro certo pode ser um divisor de águas na qualidade do seu sono. Muitos não percebem, mas dormir com um travesseiro inadequado pode causar dores de cabeça, no pescoço e nos ombros, afetando diretamente o bem-estar.

Vamos explorar como escolher o travesseiro ideal, levando em conta fatores como a posição de dormir e o material, para que você possa acordar revigorado e livre de desconfortos.

É essencial escolher o modelo ideal para uma noite de sono perfeita. (Imagem de de JayMantri por Pixabay)

Veja como escolher o travesseiro ideal

A Importância da Posição de Dormir na Escolha do Travesseiro

A escolha do travesseiro ideal começa pela identificação da posição em que você prefere dormir. Não há evidências científicas que indiquem uma posição de dormir como sendo superior para a coluna, portanto, a escolha é muito pessoal.

Se você dorme de lado, o travesseiro deve ter a altura entre a orelha e o ombro, garantindo o alinhamento correto da coluna cervical. Para quem dorme de barriga para cima ou de bruços, um travesseiro mais baixo e razoavelmente plano é mais indicado para manter a coluna alinhada.

Materiais e Modelos: Escolhendo o Travesseiro Perfeito

A escolha do material e da estrutura do travesseiro é crucial. Existem opções como plumas de algodão, viscoelásticos, multicamadas e sintéticos. Travesseiros viscoelásticos, por exemplo, são mais maleáveis e se moldam melhor à cabeça.

Já os multicamadas, que permitem regulagem de altura, são recomendados para quem procura versatilidade. É essencial experimentar o travesseiro em uma loja física antes da compra, garantindo que a estrutura suporte o peso da cabeça e não afunde demais, o que poderia desalinhar a coluna cervical.

Veja mais sobre: NOVO estudo de Harvard mostra o horário que protege o coração durante o sono

Identificando a Hora de Trocar o Travesseiro

A durabilidade de um travesseiro é outro ponto importante. Geralmente, eles duram de três a cinco anos, e após esse período, é recomendado adquirir um novo.

Sinais de que é hora de trocar incluem a capacidade de dobrá-lo ao meio ou a necessidade constante de arrumá-lo para encontrar a posição correta. Além disso, considerações sobre alergias são importantes, pois o travesseiro pode acumular ácaros ao longo dos anos.

Impacto do Travesseiro na Qualidade do Sono

Um bom travesseiro tem um impacto direto na qualidade do sono. O alinhamento correto da coluna ajuda a relaxar a musculatura, proporcionando uma noite de sono mais tranquila.

É crucial escolher um modelo que permita uma posição neutra e confortável, garantindo o relaxamento necessário para um sono profundo e reparador.

Cuidados e Manutenção: Preservando a Qualidade do Seu Travesseiro

Além de escolher o travesseiro ideal, é igualmente importante saber como cuidar e mantê-lo para preservar sua qualidade e prolongar sua vida útil. A limpeza regular é fundamental, pois travesseiros podem acumular suor, células mortas da pele e ácaros, tornando-se um ambiente propício para alergias.

Lave seu travesseiro conforme as instruções do fabricante, geralmente a cada três a seis meses, e certifique-se de secá-lo completamente para evitar o acúmulo de umidade. Também é recomendável usar capas de travesseiro laváveis para adicionar uma camada extra de proteção contra sujeira e óleos corporais.

Por fim, saiba quando é hora de dizer adeus ao seu travesseiro. Se ele perder a forma ou não oferecer mais o suporte necessário, substituí-lo é essencial para garantir que suas noites de sono continuem sendo um período de descanso e rejuvenescimento.

Leia mais sobre: Ciência ensina como pegar no SONO em apenas 2 minutos