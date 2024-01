Eu sempre achei que tinham acento: 11 palavras que todo mundo erra

A complexidade da língua portuguesa é inegável. As regras gramaticais e a vasta gama de palavras conferem ao idioma um status de desafiador até mesmo para os falantes nativos. Um dos aspectos mais complicados é a acentuação, onde frequentes equívocos ocorrem na escrita de algumas palavras. Muitos adicionam acentos onde não há necessidade e vice-versa.

Item, por exemplo, é comumente acentuado incorretamente. Como uma palavra paroxítona, não recebe acento gráfico. Em proibido, apesar de formada por hiato, a acentuação também é desnecessária. Já gratuito, com a sílaba tônica em “tui”, segue a mesma regra de não ser acentuada. Rubrica, frequentemente pronunciada com ênfase na primeira sílaba, é outra paroxítona sem acento.

Recorde, muitas vezes pronunciado erroneamente como proparoxítona, também não leva acento. Pudico, com a tônica em “di”, segue a regra paroxítona. Nas palavras oxítonas como menu, terminadas em -u, e ali, terminadas em -i, a acentuação é desnecessária. A mesma lógica se aplica a raiz, uma oxítona terminada em -z.

Outras palavras são mais ‘claras’ mas ainda possuem muitos erros

A confusão em higiene surge ao compará-la com “higiênico”, mas, sendo paroxítona, não leva acento. Por fim, somente, derivada de “só”, é mais uma palavra que não recebe acentuação.

Esclarecer essas nuances ajuda a compreender melhor a riqueza e a complexidade da língua portuguesa. A atenção a esses detalhes é fundamental para uma escrita correta e precisa, essencial tanto para falantes nativos quanto para quem está aprendendo o idioma.

Veja algumas palavras que muitas pessoas escrevem errado

A língua portuguesa, com sua rica diversidade e complexidade, apresenta desafios até para os falantes nativos, especialmente no que tange à ortografia. Muitas vezes, palavras comumente usadas no dia a dia são escritas incorretamente, levando a equívocos frequentes.

Esses erros podem ocorrer por vários motivos, incluindo a pronúncia enganosa, regras gramaticais intrincadas ou simples desconhecimento. Para esclarecer e ajudar na escrita correta do português, listamos 10 palavras que são frequentemente escritas de maneira equivocada, destacando a forma correta de cada uma delas.

“Exceção” (e não “excessão”)

Correto: Exceção.

Errado: Excessão.

“Ascensão” (e não “acensão”)

Correto: Ascensão.

Errado: Acensão.

“Privilegiado” (e não “previlegiado”)

Correto: Privilegiado.

Errado: Previlegiado.

“Beneficente” (e não “beneficiente”)

Correto: Beneficente.

Errado: Beneficiente.

“Despercebido” (e não “desapercebido”)

Correto: Despercebido.

Errado: Desapercebido.

“Impressão” (e não “impreção”)

Correto: Impressão.

Errado: Impreção.

“Conserto” (para reparo) (e não “concerto”)

Correto: Conserto (reparo).

Errado: Concerto (quando usado no lugar de conserto).

“Tráfego” (e não “tráfico”) para referir-se a movimento de veículos

Correto: Tráfego (movimento de veículos).

Errado: Tráfico (quando usado no lugar de tráfego).

“Flagrante” (e não “fragrante”)

Correto: Flagrante.

Errado: Fragrante.

“Licença” (e não “lisensa”)

Correto: Licença.

Errado: Lisensa.

Ao destacar essas palavras, o objetivo é promover uma maior compreensão e correção na escrita, reforçando a importância de uma comunicação eficaz e precisa no domínio da língua portuguesa.

