Este é o celular que funciona “sem aplicativos”; entenda como

Imagine um celular que parece não ter aplicativos, mas que na verdade os esconde habilmente. No universo iPhone, isso é uma realidade! Vamos desvendar como seu smartphone pode se transformar em um verdadeiro “Celular Ninja”, aumentando sua segurança e privacidade.

Transforme seu celular em um mestre da discrição: descubra o recurso secreto que esconde seus aplicativos! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Celular que funciona “sem aplicativos”, veja

Com o Carnaval se aproximando, muitos usuários buscam formas de proteger seus dados em caso de perda ou furto do aparelho. A Apple oferece uma ferramenta nativa que permite esconder aplicativos no próprio iPhone.

Com ela, é possível alterar nome, símbolo e até a cor dos ícones dos apps. Assim, um aplicativo como o Nubank pode ser disfarçado como “Saúde”, dificultando a identificação e acesso por terceiros.

O processo para ativar essa camuflagem é simples. Primeiro, localize o aplicativo “Atalhos” no iPhone. Ao abri-lo, selecione o ícone “+” e adicione uma ação em scripts. Escolha “Abrir App” e selecione o aplicativo que deseja esconder.

Personalize a aparência na tela inicial, alterando o nome e o ícone conforme sua preferência. Lembre-se de que o ícone original do app permanece na tela inicial, então é necessário remover o antigo para completar o disfarce.

Leia mais: Como carregar o celular com pressa antes de sair de casa

Por que Esconder Aplicativos?

Este recurso é particularmente útil para proteger informações sensíveis, como dados bancários e pessoais. Em períodos de grande movimento e aglomeração, como o Carnaval, a segurança do smartphone torna-se uma preocupação ainda maior.

Com esse “Modo Ninja”, os usuários do iPhone podem respirar aliviados, sabendo que seus aplicativos estão mais protegidos contra olhares curiosos.

Outras Estratégias de Proteção para seu iPhone

Além do “Modo Ninja”, existem outras estratégias eficazes para proteger seu iPhone. Uma delas é a ativação do “Modo Perdido” através do aplicativo “Buscar”, que bloqueia seu dispositivo e exibe uma mensagem personalizada na tela de bloqueio.

Essa função é ideal para casos de perda ou furto, pois impede que terceiros acessem suas informações pessoais. Além disso, é sempre recomendável utilizar a autenticação de dois fatores para suas contas e aplicativos, adicionando uma camada extra de segurança contra acessos não autorizados.

Manter backups regulares dos seus dados é outra prática essencial para a segurança do seu iPhone. Com o iCloud, você pode configurar backups automáticos, garantindo que suas fotos, contatos e documentos estejam seguros e acessíveis, mesmo em caso de perda do aparelho.

Além disso, manter seu dispositivo sempre atualizado com a última versão do iOS é crucial. As atualizações frequentemente incluem correções de segurança que protegem seu smartphone contra vulnerabilidades e ataques cibernéticos. Essas práticas, combinadas com o “Modo Ninja”, formam um arsenal robusto para manter seu iPhone seguro.

Veja mais: Descubra qual foi a 1ª foto que você curtiu no Instagram