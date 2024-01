TOP 5 perfumes brasileiros que ficaram entre os MELHORES de 2023

A indústria brasileira de perfumaria tem mostrado seu valor, competindo lado a lado com marcas internacionais e surpreendendo com fragrâncias únicas e marcantes. Em 2023, vários perfumes brasileiros se destacaram, conquistando admiração e preferência. Vamos mergulhar no mundo das fragrâncias e descobrir os TOP 5 perfumes brasileiros que se destacaram neste ano!

Descubra os TOP 5 perfumes brasileiros de 2023 e envolva-se em fragrâncias que conquistaram o país! (Foto divulgação)

TOP 5 perfumes brasileiros entre os melhores de 2023

Esses cinco perfumes representam a excelência da perfumaria brasileira em 2023. Cada um, com suas características únicas, reflete a criatividade e a qualidade que marcam os perfumes nacionais. Seja você um entusiasta de fragrâncias ou alguém em busca de um novo aroma, essas opções são imperdíveis!

Essencial Ato – Natura

Com uma combinação de notas exóticas e tradicionais, o Essencial Ato da Natura se apresenta como uma fragrância sofisticada e envolvente.

Destacam-se as notas de topo de priprioca, pataqueira, laranja, pimenta preta, bergamota e cardamomo, seguidas por um coração de osmanthus, flor do pau-brasil, liriodovale, jasmim sambac e flor de laranjeira. As notas de fundo trazem a profundidade do sândalo, vetiver, âmbar, madeira guaiac, cedro, almíscar e musgo.

Portinari Absoluto – O Boticário

O Portinari Absoluto, de O Boticário, é uma fragrância que evoca a arte e a profundidade do famoso pintor brasileiro. As notas de topo incluem cardamomo, toranja, pimenta rosa e junípero, seguidas por um coração de sândalo, cedro atlas, gerânio e fresia.

As notas de fundo amadeiradas de âmbar, styrax, madeira guaiac, fava tonka, patchouli e almíscar completam esta obra de arte olfativa.

Veja mais sobre: Você concorda? Estes 4 perfumes masculinos são irresistíveis

Club 6 Intenso – Eudora

O Club 6 Intenso da Eudora é uma fragrância masculina que se destaca por sua intensidade e carisma. Suas notas de topo são uma mistura audaciosa de cardamomo, açafrão, bergamota, abacaxi e limão.

No coração, encontramos noz-moscada, lavanda, gerânio e canela, enquanto as notas de fundo trazem cedro, couro, musgo, caramelo, fava tonka, sândalo, patchouli, baunilha, âmbar e ládano.

Quasar Vision – O Boticário

Quasar Vision, também de O Boticário, é uma fragrância fresca e moderna. A nota de topo é marcada pela mandarina, seguida por um coração de lavanda.

O fundo amadeirado de cedro oferece uma base sólida e duradoura, tornando-o perfeito para o homem contemporâneo que busca frescor e energia no seu dia a dia.

Bad Intention – Eudora

Bad Intention da Eudora é uma fragrância ousada e sedutora. Inicia com notas de topo de lavanda, especiarias, abacaxi e toranja. O coração é uma combinação intrigante de avelã, cashmeran e agarwood (oud). As notas de fundo de âmbar, fava tonka e nagarmota (óleo de cipriol) garantem uma assinatura olfativa marcante e inesquecível.

Esses cinco perfumes representam a excelência da perfumaria brasileira em 2023. Cada um, com suas características únicas, reflete a criatividade e a qualidade que marcam os perfumes nacionais. Seja você um entusiasta de fragrâncias ou alguém em busca de um novo aroma, essas opções são imperdíveis!

Você também pode gostar de: Perfumes femininos que vão deixar qualquer uma enlouquecida; pode comprar de olhos fechados